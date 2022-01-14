快訊

Ct值18至30！餐廳群聚擴大晚間再增3確診

墜海F-16V飛官陳奕軍方證實罹難殉職 從優撫卹公祭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄血庫存量全台最低 醫療用血量不足四天

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
台灣血液基金會資料顯示，高雄各血型庫存量皆不足4天，較台北、台中、台南及新竹，為全台最低。記者陳弘逸／攝影
台灣血液基金會資料顯示，高雄各血型庫存量皆不足4天，較台北、台中、台南及新竹，為全台最低。記者陳弘逸／攝影

台灣血液基金會資料顯示，高雄各血型庫存量皆不足4天，較台北、台中、台南及新竹，全台最低；高雄捐血中心指出，春節前各醫院手術量增加，月前醫療用血量成長1成，從每周8000多袋增至8800袋，令捐血中心供血壓力大，近期又碰上寒流疫情升溫，民眾捐血意願降近三成導致血庫告急。

高雄捐血中心供應地區包含高雄、屏東、台東以及澎湖，光高雄日平均用血就需1100多袋，供血壓力不小；醫護人員說，醫院平日血液用量較大，消耗快，加上農曆年前，醫院手術量增加，用血需求大增，導致近期血庫量銳減。

高雄捐血中心企劃課長楊贛屏觀察發現，自去年三級警戒調降後，雖企業、慈善團體等捐血活動陸續復辦，捐血車也得以重返社區、部隊及校園，但民眾主動前往捐血室的意願卻下降。

高雄捐血中心統計，所轄岡山、楠梓、左營、前金、苓雅及五甲等10處捐血站、室，以往每周平日可捐入約平均2800袋，但今年起下降至2000袋左右，減少近三成。

楊贛屏認為，近期寒流、疫情升溫，都影響捐血意願，但面臨醫療用血攀升，高雄日平均用血就需1100多袋，安全庫存量至少須維持9000至一萬袋，但實際存量仍不足4000袋。

高雄捐血中心表示，若近期捐血量無法提升，將研擬加派捐血車班次到街頭、社區募血；同時也鼓勵民眾不畏天寒踴躍出門，挽袖捐血救人。

台灣血液基金會資料統計，高雄各血型庫存相較台北、台中、台南及新竹，為全台最低。圖／取自台灣血液基金會官網
台灣血液基金會資料統計，高雄各血型庫存相較台北、台中、台南及新竹，為全台最低。圖／取自台灣血液基金會官網

捐血中心 疫情 寒流

延伸閱讀

高鐵全台捐血巡迴今至桃園終站 募集529袋熱血創新高

高雄臨海再生水廠啟用 徐國勇：增產業用水來源

高雄推食旅地圖 56家餐酒館邁向米其林摘星之路

高雄機20公用地辦都更案首招商 促水肥廠華麗轉身

相關新聞

疫情嚴峻 金門宣布即日起國中小以下暫緩赴台校外教學

有鑑於新冠肺炎COVID-19與omicron變異株疫情嚴峻，連日來境外移入及本土個案都有日益增加現象，金門縣府今天宣布...

高市下屆議員布局 國民黨提名數少於37人左楠區提5席

國民黨高市黨部主委許福明邀集黨籍議員舉辦黨團總召選舉暨黨團運作規則及公約討論，出席議員無異議通過童燕珍續任下會期總召，有...

高雄血庫存量全台最低 醫療用血量不足四天

台灣血液基金會資料顯示，高雄各血型庫存量皆不足4天，較台北、台中、台南及新竹，全台最低；高雄捐血中心指出，春節前各醫院手...

年節將近 高市府重申年貨大街不得開放試吃

鑑於北部疫情發燒，高雄市衛生局提醒，民眾外出需全程戴口罩，且市場、市集、賣場及年貨大街都不得開放試吃或邊走邊吃，即食性商...

高雄推食旅地圖 56家餐酒館邁向米其林摘星之路

「米其林指南」今年起將台南、高雄納入評鑑城市，市府觀光局整合56間特色餐廳加入「高雄餐盤發見計畫」，聯合KKday、台灣...

吃美濃橙蜜香番茄正對時 酸酸甜甜網上就能買

高雄市美濃區農會主辦「第十屆小果番茄橙蜜香品質評鑑競賽」今於未來超市前進行決賽評鑑與頒獎，美濃區農會總幹事鍾清輝表示，美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。