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高雄血庫存量全台最低 醫療用血量不足四天
台灣血液基金會資料顯示，高雄各血型庫存量皆不足4天，較台北、台中、台南及新竹，全台最低；高雄捐血中心指出，春節前各醫院手術量增加，月前醫療用血量成長1成，從每周8000多袋增至8800袋，令捐血中心供血壓力大，近期又碰上寒流、疫情升溫，民眾捐血意願降近三成導致血庫告急。
高雄捐血中心供應地區包含高雄、屏東、台東以及澎湖，光高雄日平均用血就需1100多袋，供血壓力不小；醫護人員說，醫院平日血液用量較大，消耗快，加上農曆年前，醫院手術量增加，用血需求大增，導致近期血庫量銳減。
高雄捐血中心企劃課長楊贛屏觀察發現，自去年三級警戒調降後，雖企業、慈善團體等捐血活動陸續復辦，捐血車也得以重返社區、部隊及校園，但民眾主動前往捐血室的意願卻下降。
高雄捐血中心統計，所轄岡山、楠梓、左營、前金、苓雅及五甲等10處捐血站、室，以往每周平日可捐入約平均2800袋，但今年起下降至2000袋左右，減少近三成。
楊贛屏認為，近期寒流、疫情升溫，都影響捐血意願，但面臨醫療用血攀升，高雄日平均用血就需1100多袋，安全庫存量至少須維持9000至一萬袋，但實際存量仍不足4000袋。
高雄捐血中心表示，若近期捐血量無法提升，將研擬加派捐血車班次到街頭、社區募血；同時也鼓勵民眾不畏天寒踴躍出門，挽袖捐血救人。
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