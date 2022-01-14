金城鎮金門城社區啟動老人供餐服務 大受長輩歡迎
金門縣金城鎮金門城社區照顧關懷據點成立於去年9月1日，經過長期的籌備規劃，於本月3日開始辦理定期供餐，提供給長輩午餐，金門縣社會處長董燊今天率隊前往訪視，也期許社區做出營養又健康的餐時，讓老人能吃的健康。
包括立法委員陳玉珍、金門縣議員石永城、董燊、金城鎮長李誠智等人今天一起到金門城訪視，還參訪供餐廚房、儲藏室、交誼廳、供餐大廳等服務設施。
董燊表示，近2年社區照顧關懷據點由26處增加至37處，定期共餐據點由11處增加至31處，每日用餐長輩人數更由752人增加至2605人，村里涵蓋率由54%增加至83%，共餐服務以及巷弄長照站的布建範圍和成效均有大幅成長，並於109年榮獲衛生福利部頒發卓越縣市特別獎。
社會處也說明金門現有37個社區照顧關懷據點，辦理定期共餐服務的包括金城鎮前水頭、後豐港、小西門、金門縣長青會、金門城等31個據點、不定期辦理的金湖鎮新市；金城鎮庵前、東門里；金寧鄉安岐、湖南、后盤山西山等6個據點，將行政村里涵蓋率提升至83%。
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