年節將近 高市府重申年貨大街不得開放試吃

鑑於北部疫情發燒，高雄市衛生局提醒，民眾外出需全程戴口罩，且市場、市集、賣場及年貨大街都不得開放試吃或邊走邊吃，即食性商品應妥善遮蓋，避免汙染，且應落實實聯制、量體溫、乾洗手等防疫措施，高市府會加強現場稽查。

市長陳其邁表示，北部因尾牙聚餐已發生群聚風險，因此市民到餐廳內用時，只有坐著吃飯時可拿下口罩，離開座位就要戴回；宴席不要逐桌敬酒，避免大聲交談，減少飛沫風險。餐飲業更應加強員工體溫監測、防疫教育訓練、環境清潔消毒、夾菜也建議使用一次性拋棄式手套，或每次清消夾子，並提供洗手設備及消毒用物，落實各項餐飲防疫措施。