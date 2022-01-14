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離島首座有機集團栽培專區開幕 讓學童營養午餐更安心

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門有機農戶張斯翔（右一）向與會貴賓解說，他們網室所種出來的有機蔬菜。記者蔡家蓁／攝影
金門有機農戶張斯翔（右一）向與會貴賓解說，他們網室所種出來的有機蔬菜。記者蔡家蓁／攝影

金門農業以雜糧為主，蔬果大多仰賴台灣輸入，品質不穩也易造成食安隱憂。在農委會農糧署以及縣府的努力下，金門縣農業試驗所的有機集團栽培專區今天正式揭牌開幕，縣府為了宣誓為學童食安把關的決心，中午也舉辦「各界為學童午餐試吃活動」記者會，讓師長品嚐學生營養午餐的餐盒，不少人都說健康又美味！

包括農糧署北區分署長王安石、縣府秘書長陳朝金、建設處長陳祥麟、教育處代理處長黃雅芬、縣農會理事長許玉昭、議員李應文以及各校校長等人都到場參與，大家也逐一參觀有機專區。

王安石指出，農糧署近年投入農試所5公頃有機專區的補助，是考量離島蔬果自產率不足，於是近年投入上仟萬經費挹注補助大地工程、簡易式塑膠布溫網室、降溫設備及、環控設備，開啟省時、省工、省水之三省農業開端，今年度也協助爭取建置鋼骨結構加強型溫網室，可穩定蔬果供應量，除了滿足在地消費者外，且能在台灣汛期時，銷往台灣穩定菜價，希望大家一起支持在地生產、在地消費。

「守護食安這條路不好走！」， 陳朝金表示，從生產者到消費者，守護食安是每個公民的責任，每個人都是食安這部大機器的重要螺絲釘，縣府各單位多年來都堅持在做對的事，就是讓這塊土地更美好，此次有機集團栽培專區只是食安的第一步，未來希望地區的有機蔬菜產量或3章1Q食材使用率可以逐漸提升。

據了解，在中央與地方政府的共同努力下，110年度金門有機農業突破了現況，除新增2名有機農戶外，有機驗證面積由原先3.8公頃增加到了9.5公頃，目前有機蔬菜的產量已可穩定生產，足以供應在地各校。而為了守護學童食安，縣府已請各校配合在110學年第二學期，每周採用一道以上在地有機食材，落實地產地消、減少碳足跡，並提供學童安全、安心、新鮮的農產品。

與會貴賓逐一參觀金門縣農業試驗所的有機集團栽培專區。記者蔡家蓁／攝影
與會貴賓逐一參觀金門縣農業試驗所的有機集團栽培專區。記者蔡家蓁／攝影
金門縣農業試驗所的有機集團栽培專區今天正式揭牌開幕，農糧署北區分署長王安石、縣府秘書長陳朝金等人親自主持。記者蔡家蓁／攝影
金門縣農業試驗所的有機集團栽培專區今天正式揭牌開幕，農糧署北區分署長王安石、縣府秘書長陳朝金等人親自主持。記者蔡家蓁／攝影
金門有機農戶張斯翔（中）引領農糧署北區分署長王安石（左二）、縣府秘書長陳朝金（右二）、建設處長陳祥麟（左三）、教育處代理處長黃雅芬（左一）、縣農會理事長許玉昭（右一）參觀有機網室。記者蔡家蓁／攝影
金門有機農戶張斯翔（中）引領農糧署北區分署長王安石（左二）、縣府秘書長陳朝金（右二）、建設處長陳祥麟（左三）、教育處代理處長黃雅芬（左一）、縣農會理事長許玉昭（右一）參觀有機網室。記者蔡家蓁／攝影

食安 金門 農糧署

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