高雄推食旅地圖 56家餐酒館邁向米其林摘星之路

「米其林指南」今年起將台南、高雄納入評鑑城市，市府觀光局整合56間特色餐廳加入「高雄餐盤發見計畫」，聯合KKday、台灣高鐵及旅行社開發特色遊程商品，食、宿及交通免煩惱，好康優惠全包。

56家特色餐酒館分散高雄各地，涵蓋Fine Dining、餐酒館、日式燒肉、Speakeasy 酒吧等主題，包括甫開幕即造成轟動的網美餐酒館漢來PAVO、亞灣Belon貝隆餐廳，以及低調藏身在高雄軟體科學園區、南台灣第一家獲法國外交部認證的THOMAS CHIEN RESTAURANT都在名單上。

觀光局長周玲妏說，要了解一座城市魅力，從在地人的餐桌出發準沒錯，高雄美食多元豐富，從民間小吃到鍋物料理，觀光局努力將高雄最在地且有質感的美食推向國際，推薦旅客來高雄參觀「2022台灣燈會」，看完燈會再到餐酒館品嘗美味料理。

KKday推出高雄獨家優惠，首次將美食與遊程結合在一起，它與精釀啤酒餐廳棧貳庫店、Marley Saloon 穀倉酒館及串吧酒食居三家餐酒館合作推出限定菜單預約服務，嘗鮮民眾可趁早預約，以免餐廳摘星後一位難求。

觀光局指出，台灣高鐵假期、高鐵飯店聯票及可樂旅遊均結合燈會及餐酒館推出遊程及優惠，Line Taxi也提供乘車優惠券，歡迎大家農曆過年及燈會期間到高雄欣賞光的藝術。