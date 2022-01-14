重溫經典山地歌謠 探索潮州音樂文化

台灣好基金會在屏東潮州創立潮書院，為當地學子帶來不同視角的思考與觀察，1月14日起要以「潮聲探索-台灣山地歌謠的流行年代」為題，探索在地音樂故事。

台灣好基金會今天發布新聞稿指出，繼龍應台的作文課、阮慶岳的文學創作課、優席夫的美與色彩學後，基金會在屏東潮州創立潮書院，1月14日起，為期7週以「潮聲探索-台灣山地歌謠的流行年代」為題開啟系列活動，透過故事展、放歌會與客廳小沙龍等多元形式，重溫1960年代開始精彩的音樂世界，一起探尋潮州在地的音樂故事。

潮州因地理位置及物產集散地的關係，成為漢民族與原住民族往來易物的重地，在眾聲喧嘩的1960年代，原住民的音樂也因此幸運地在潮州原汁原味的保存下來。潮州鎮上的「振聲唱片行」成立唱片公司，為鄰近鄉鎮的部落歌手錄製卡帶，包括有「林班歌后」之稱的蔡美雲，知名部落歌手陳育修、朴秀花等人的作品皆在此完成。直至2000年唱片公司歇業止，共錄製了上百張原住民音樂專輯，留下許多經典好聲音。

台灣好基金會在新聞稿中指出，6年前就攜手聯發科技教育基金會，在潮州鎮、南州鄉扎根，盼透過厚實鄉鎮文化，讓更多人看見當地的美好，於是推出潮書院做為一個知識分享的平台，透過邀請各領域專家，以不一樣的教學及互動，與在地學子和鄉親一起創意思考與人文思辨，為地方注入多元的養分。