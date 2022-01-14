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防杜疫情擴散 澎湖縣長賴峰偉感謝第一線消防人員

中央社 / 澎湖縣14日電

澎湖縣長賴峰偉今天晚間在消防節大會中表示，國內COVID-19疫情快速變化，消防局2個防疫專責隊在防疫第一線執行染疫就醫採檢與隔離，成功防杜疫情擴散，確保澎湖安全，值得嘉許。

澎湖縣政府消防局119消防節慶祝大會，今晚在馬公福朋喜來登飯店舉辦，賴峰偉、議長劉陳昭玲都到場為消防隊員嘉勉，同時表揚消防人員及義消楷模，計有劉明偉與林瑞和等隊員。

賴峰偉在致詞中表示，去年全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，澎湖也在110年5月30日出現首例確診，澎湖消防局站在防疫第一線，成立有2個「防疫專責隊」，半來內共執行機場快篩陽性、確診者、接觸者及疑似病例，載送就醫採檢與隔離，共計出勤81班次93人次，適時的防杜疫情的擴散，確保澎湖的安全。

國際獅子會300－D2區總監張邱美嬌今天在大會中也捐贈LUCAS自動心肺復甦機，由賴峰偉代表受贈，將配置湖西消防分隊，將有助於增加OHCA傷病患存活的機率。

澎湖 疫情 賴峰偉

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