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高市下屆議員布局 國民黨提名數少於37人左楠區提5席
國民黨高市黨部主委許福明邀集黨籍議員舉辦黨團總召選舉暨黨團運作規則及公約討論，出席議員無異議通過童燕珍續任下會期總召，有關下屆議員選舉，童建議現任議員享優先提名權。許福明表示，下屆議員提名採保守策略，提名總數少於37人，新增一席的左楠區可望提名5席，黨內初選辦法農曆年後公布。
高市議員選區分成十五區，議員應選66席，現有國民黨31席、民進黨26席。下屆選舉，民進黨湧言會、菊系與正國會等路線新人競爭激烈，初次參戰的民眾黨及時代力量，均以組黨團為目標，至少要拿3席。
今天中午，國民黨開會推選下會期議會總召，現任總召童燕珍無異議通過續任案，另有第五選區現任議員許慧玉（仁武、鳥松、大樹、大社）考量健康與家庭因素，初步傾向不繼續參選。
童燕珍指出，下屆選舉日期逼近，他黨有意角逐者早已起跑，黨籍議員表現受肯定，目前左楠區新人角逐者眾，其餘選區現任議員都有參選連任意願，選情相對單純，盼黨中央優先提名現任議員，以利高雄選情。
上屆選舉出現「韓流效應」，國民黨提名37人、33人當選。許福明說，黨內現任議員優先提名權的聲音滿大的，選舉提名的初選機制或細節預計農曆年後後公布，這次提名人數會比上次保守，前議長許崑源所屬選區（前金、新興、苓雅）預計提名2至3席，左楠區現有8席（國民黨4席、民進黨3席、無黨籍1席），但因人口增加預計會增加1席，可望提5人參選，提6人不切實際，目前有意參選新人不止1人，初選辦法尚未公布。
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