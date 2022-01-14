快訊

再傳印尼漁工疑染疫入澎湖 澎縣追蹤29名接觸者

性侵醜聞追殺的王冠：英國女王「永遠放逐」安德魯王子

高雄機20公用地辦都更案首招商 促水肥廠華麗轉身

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄左營區機20用地，原是閒置逾20年的水肥廠，台今將公辦都更，進行活化。圖／高市都發局提供
高雄左營區機20用地，原是閒置逾20年的水肥廠，台今將公辦都更，進行活化。圖／高市都發局提供

高雄榮總旁廢棄逾20年水肥廠舊址，位處北高雄精華地段，影響都市發展，市府決定公辦都更，今舉辦招商說明會，吸引皇苑、高永、達麗、全誠等48家知名建設公司、壽險、資產管理等公司與會。基地約1.8公頃，分割2單元招標，將透過都更容積獎勵由建商開發後，市府分回社宅、社區日照空間等設施，副市長林欽榮表示，左營機20將採都更168專案加速推進，讓臭爛水肥廠華麗轉身。

機20基地位在大中路與民族路口，區位適中，往北到橋科、向東可直接上國道高速公路，向西開車10分鐘內可達高鐵左營站，交通便利，且鄰近高雄榮總、漢神巨蛋及義享天地等商圈，生活機能完備。

這處基地過去是水肥廠舊址，1978年起啟用，2010年關廠，因位處精華地段，閒置可惜，市府去年完成拆除，暫時闢成綠帶，並規畫公辦都更，已獲內政部審議通過，今天首辦招商說明會，順利的話，9月執行。

高市都發局長吳文彥表示，機20現地變更成1.4公頃的第5住宅區及0.4公頃的公園廣場用地，基地畫設2單元，面積各約7077平方公尺，住宅區採都更權利變換方式，與民間合作投資，共同促進地方活化，市府屆時可分回百戶以上社會住宅、日照中心等公益設施，提升當地公益性價值。

副市長林欽榮表示，中央對於此案也賦予很大期待，高市府將採168專案加速推進，目前釘子戶已排除，地主也協商完畢，廠商得標審議過後，會以6個月跑完聽證會、權利變換等程序，第8個工作月即核發建照。開發後，社區內的日照相關機構，也能延伸高雄榮總社區醫療的量能，提供全齡照護，「這將是高雄的新型態」。

高雄機20用地都更案招商說明會，吸引48家建商與會。記者王昭月／攝影
高雄機20用地都更案招商說明會，吸引48家建商與會。記者王昭月／攝影
高雄市副市長林欽榮向在場建築投資業者說明機20用地都更案願景。記者王昭月／攝影
高雄市副市長林欽榮向在場建築投資業者說明機20用地都更案願景。記者王昭月／攝影
高雄左營機20用地都更案，除引進建商投資開發，也會興建長照等社福設施，嘉惠地方。圖／高市都發局提供
高雄左營機20用地都更案，除引進建商投資開發，也會興建長照等社福設施，嘉惠地方。圖／高市都發局提供

都更 水肥 榮總

延伸閱讀

大廠投資帶動高雄房屋需求 左營啟動公辦都更招商

因應Omicron襲台 高市府加強港區及工廠防疫稽查

過好年換新路 高雄楠梓土庫地區啟動道路刨鋪作業

全國首座 高雄旗津生命紀念館太陽能光電啟用

相關新聞

疫情嚴峻 金門宣布即日起國中小以下暫緩赴台校外教學

有鑑於新冠肺炎COVID-19與omicron變異株疫情嚴峻，連日來境外移入及本土個案都有日益增加現象，金門縣府今天宣布...

高市下屆議員布局 國民黨提名數少於37人左楠區提5席

國民黨高市黨部主委許福明邀集黨籍議員舉辦黨團總召選舉暨黨團運作規則及公約討論，出席議員無異議通過童燕珍續任下會期總召，有...

吃美濃橙蜜香番茄正對時 酸酸甜甜網上就能買

高雄市美濃區農會主辦「第十屆小果番茄橙蜜香品質評鑑競賽」今於未來超市前進行決賽評鑑與頒獎，美濃區農會總幹事鍾清輝表示，美...

高市議員批清潔隊招考 扛沙包跑步危險且對女性不公

高雄市環保局去年底招考隊員，扛沙包跑步項目中，女性考生負重僅男性一半、距離一樣遠，最後女性通過率僅2％且有人受傷，多位議...

退休軍人返鄉美濃務農 種橙蜜香番茄10年獲評鑑冠軍

高雄市美濃區「橙蜜香」番茄農唐璽鈞今榮獲美濃區農會第十屆美濃小果番茄橙蜜香品質評鑑競賽冠軍，他表示，美濃近期日溫18度至...

屏縣環保局化身柯南 布下天羅地網1年查獲30件非法棄置

為阻絕非法棄置廢棄物，屏東縣環保局結合警察局執行天羅地網攔查專案行動，不定期在各聯外重要道路及橋樑攔查作業，科技設備科技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。