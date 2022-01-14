高雄機20公用地辦都更案首招商 促水肥廠華麗轉身

高雄榮總旁廢棄逾20年水肥廠舊址，位處北高雄精華地段，影響都市發展，市府決定公辦都更，今舉辦招商說明會，吸引皇苑、高永、達麗、全誠等48家知名建設公司、壽險、資產管理等公司與會。基地約1.8公頃，分割2單元招標，將透過都更容積獎勵由建商開發後，市府分回社宅、社區日照空間等設施，副市長林欽榮表示，左營機20將採都更168專案加速推進，讓臭爛水肥廠華麗轉身。

機20基地位在大中路與民族路口，區位適中，往北到橋科、向東可直接上國道高速公路，向西開車10分鐘內可達高鐵左營站，交通便利，且鄰近高雄榮總、漢神巨蛋及義享天地等商圈，生活機能完備。

這處基地過去是水肥廠舊址，1978年起啟用，2010年關廠，因位處精華地段，閒置可惜，市府去年完成拆除，暫時闢成綠帶，並規畫公辦都更，已獲內政部審議通過，今天首辦招商說明會，順利的話，9月執行。

高市都發局長吳文彥表示，機20現地變更成1.4公頃的第5住宅區及0.4公頃的公園廣場用地，基地畫設2單元，面積各約7077平方公尺，住宅區採都更權利變換方式，與民間合作投資，共同促進地方活化，市府屆時可分回百戶以上社會住宅、日照中心等公益設施，提升當地公益性價值。