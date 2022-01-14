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小整修進度超前 屏東雙流森林遊樂區15日開園

中央社 / 屏東縣14日電

屏東雙流國家森林遊樂區為了提供遊客更友善安全的通行環境，在售票口及入口處進行鋪面改善作業，小整修進度超前，在1月15日就可以提前開園。

屏東林管處今天發布新聞稿指出，日前園區內在售票口電動門基礎加高及入口處鋪面改善作業，原本預計休園至1月20日，為了及早讓遊客親近山林，並兼顧工程品質及進度下積極趕工，終於提早在1月15日提前開園。

雙流國家森林遊樂區位於台9線屏東獅子鄉段旁，因地處楓港溪上游2大源流匯流點而得名，占地1600公頃，海拔500公尺以下，森林生態、清澈乾淨水質及豐富魚類是雙流最獨特的自然資源。園區內有4條登山步道，包含瀑布、沿山、白榕及帽子等，各具其趣老少咸宜。

今年農曆春節有9天連假，屏東林管處透過新聞稿指出，雙流國家森林遊樂區除了除夕當天休園外，初1到初6皆正常開放，邀請遊客一同感受園區的芬多精及森林浴。

屏東 森林遊樂區 登山步道

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