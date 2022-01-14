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疫情嚴峻 金門宣布即日起國中小以下暫緩赴台校外教學

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
有鑑於新冠肺炎疫情嚴峻，金門縣府今天宣布，從今(14)日起縣府所轄各國中小幼兒園暫緩辧理「赴台校教學」活動，記者蔡家蓁／攝影
有鑑於新冠肺炎疫情嚴峻，金門縣府今天宣布，從今(14)日起縣府所轄各國中小幼兒園暫緩辧理「赴台校教學」活動，記者蔡家蓁／攝影

有鑑於新冠肺炎COVID-19與omicron變異株疫情嚴峻，連日來境外移入及本土個案都有日益增加現象，金門縣府今天宣布，從今(14)日起縣府所轄各國中小幼兒園暫緩辧理「赴台校教學」活動，後續何時再行開放，將視疫情發展而定。

縣府教育處表示，金門縣國中生雖然依照期程安排，大部分人已施打二劑BNT新冠肺炎疫苗，但仍有此許同學或因他種原由而尚未完成施打，又國小幼兒園學生大部分並無新冠肺炎疫苗可供施打，面對疫情明顯是弱勢的一群。

教育處考量金門醫療量能及教育單位照顧學生健康安全為首要工作下，宣布金門縣的國中小幼兒園學校暫緩辦理「赴台校外教學」，但有關學生赴台參加教育部下辦理之各項競賽部分，因事涉學生權益，有的還與升學相關，此類教育處目前同意學校帶領學生參加。

其他非教育部下之各項赴台競賽，因較為豐富且項目廣，是否有參加必要，教育處請各校自行決定，惟參加時應依規定落實防疫等工作，以維護學生健康安全為首要。

教育處強調，由於金門屬離島縣市，島上的地理環境、生活風貌與台灣各縣市有所差異，生活型態更與都會型的城市有所不同，所以各國中小學校大都會安排畢業班赴台校外教學活動，透過實地的參訪踏察，學習與體會不同課程樣式，豐富學習課程，只可惜近期因疫情的發展，只能暫緩赴台辦理此類活動，至於後續學校是否繼續安排或轉化為規劃金門地區的校外教學課程，教育處尊重學校的選擇與安排。

金門 新冠肺炎 疫情

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