大廠投資帶動高雄房屋需求 左營啟動公辦都更招商

高市府今天舉行「左營區機關用地」都市更新招商說明會，吸引近50家廠商到場瞭解。高雄市副市長林欽榮表示，預計半導體S廊帶周邊未來6年內將有4萬戶房屋需求。

高雄市政府都市發展局今天在高雄萬豪酒店舉辦「左營區機關用地（機20）」都市更新招商說明會，吸引近50家有意投資廠商到場瞭解。

林欽榮到場表示，最近高科技廠接連宣布進駐中油煉油廠、橋科、仁武園區等地，台積電也將進駐高雄，預計半導體S廊帶周邊未來6年內將有4萬戶房屋需求，因此希望盡快辦理招商。

林欽榮說明，近期有建商提出在集合式住宅1、2樓辦日照中心和托嬰托幼中心的新居住型態，很受市場歡迎，因此這個案子也希望廠商在案中納入相關社福機構，方便住戶照顧長幼。

都發局說明，「左營區機關用地（機20）」基地共約1.41公頃，分2單元招商；土地原為水肥場與瀝青廠，分別於民國98年與103年停止使用，現作為養工處養護大隊與環保局辦公使用，100%屬公有地，並已經審議通過都市計畫變更案。

都發局表示，這是北高雄第一個公辦都更案，位處北高雄精華區域，鄰近高雄榮民總醫院、高捷生態園區站與左營高鐵站，交通方便，且靠近半導體S廊帶，因此提出「全齡共載」的願景，要求規劃身障照顧、社區日照、社會住宅等社福設施，盼供企業員工安家、也供年輕人居住。

都發局也表示，已自1月11日開始公開招商文件，公開閱覽到25日，17日也將在台北寒舍艾美酒店會再辦理一場招商座談會，盼蒐集廠商建議，並預計將於3月正式公告招商。

說明會上有廠商提出如地下停車場是否需分割規劃、園區車道出入口設置是否有限定位址等疑問，都發局表示，相關設計都可以依廠商各自需求調整，並無規範。另也廠商擔心現在市場缺工缺料嚴重，可能影響開發時程，都發局回應，將衡量市場情況調整開發期程。