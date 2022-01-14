開創人才培訓及旅遊契機 屏東農科商務會館開幕

屏東農業生物科技園區建置的「同合農科商務會館」今天開幕營運，提供住宿、餐飲及會議訓練室，結合園區觀光工廠、水族展示廳等，打造產業人才培訓兼旅遊的新據點。

屏東農科目前有160多家廠商進駐，農科園區主任謝勝信在開幕典禮中表示，在扶植產業加值及創新研發過程中，發現台灣農企業以中小型企業為主，組織型態規模不大，公司晉用人員面臨無法全面顧及各專業領域的困境。

謝勝信說，為解決農企業人才培育學用落差及缺工問題，在農委會協助下，積極向行政院爭取經費建置「同合農科商務會館」打造產業人才培育新基地，協助台灣農企業在產業化及國際化過程中，培育所需產業人力。

農科將依照園區6大產業量身訂做專業課程，結合餐飲及旅宿等服務，讓學員可以安心學習，並獲得完整系統化的訓練，將所學運用於企業產品的研發、生產與推廣，對於扶植農企業發展將具有顯著及實質幫助。

農科表示，「同合農科商務會館」是兼具主題式客房、國際會議廳、精緻餐廳的會館，由同康科技股份有限公司營運，精心設計打造人文藝術、科技體驗與健康養生的會館。

農科指出，會館結合園區內觀賞水族展示廳、觀光工廠、草間彌生公共藝術及環湖步道生態綠意景觀，打造為屏東地區兼具舉辦商務會議、教育訓練、觀光及休閒旅遊的新據點。

農科表示，農科從民國95年開園以來，已成功將面積233公頃腹地蛻變成為超過100家農企業投資進駐的產業聚落，引進投資額達新台幣140億元以上，營造6大產業聚落，發揮產業群聚效應，創造約2600名就業人口數。

由於園區第1期進駐率已超過9成，農科目前擴區165公頃腹地，可再提供60家以上廠商租地自建廠房，擴大園區產業聚落規模。