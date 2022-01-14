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吃美濃橙蜜香番茄正對時 酸酸甜甜網上就能買

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市美濃區種值的橙蜜香番茄甜度皆維持10度上下，酸酸甜甜，又帶點特殊的胡蘿蔔香氣，正值最佳品嘗時節。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區種值的橙蜜香番茄甜度皆維持10度上下，酸酸甜甜，又帶點特殊的胡蘿蔔香氣，正值最佳品嘗時節。記者陳玫伶／攝影

高雄市美濃農會主辦「第十屆小果番茄橙蜜香品質評鑑競賽」今於未來超市前進行決賽評鑑與頒獎，美濃區農會總幹事鍾清輝表示，美濃的橙蜜香番茄強調「酸甜比」兼具番茄風味與口感，今年天候早晚溫差大，正適合番茄生長，風味絕佳，邀民眾多多消費。

高雄市長陳其邁、立委邱議瑩、高雄市農會理事長蕭漢俊、高雄市農業局長張清榮及多位議員出席參與，頒獎前陳其邁、邱議瑩與蕭漢俊還化身小劇場男女主角，介紹在地番茄十分有趣。

陳其邁致詞表示，美濃橙蜜香小番茄一年種植約200公頃，年產值3.5億，民眾到此秋天拔白玉蘿蔔、冬天吃橙蜜香番茄，番茄富含維他命C、B與β-胡蘿蔔素，養顏又美容，美濃農會近幾年以宅配、電商平台推廣，並輔導小農全面落實農藥使用，「衛生、好吃、健康、安全」就是美濃小番茄代名詞。

鍾清輝表示，去年8、9月西南氣流帶來豪雨，導致今年番茄產期往後延長2、3個月，這個時節番茄甜度最剛好，皆維持10度上下，橙蜜香特色酸酸甜甜，又帶點特殊的胡蘿蔔香氣，「番茄的風味來自個人的品味」，今年番茄品質絕佳，獲獎前幾名品質難分軒輊。

美濃區農會表示，輔導的產銷班員中，45歲以下的青年農民有135位，多數種植小番茄，八成以上直銷宅配，每年經濟產值高達6億元。其中，橙蜜香番茄產季從12月到隔年4月，市場反應好、價格好，穩定收入也吸引美濃青壯年返鄉務農。

美濃農會官網去年開通「美濃專賣店」電商平台，高雄市農業局表示，透過實體通路於各大賣場行銷推廣，其中高雄郵局運用電商通路及宅配網路，並推出「每賣出一箱即捐10元」給「社團法人高雄市憨兒就業輔導協會」為守護憨兒愛心捐款，創造消費者、果農、弱勢公益團體等多贏局面。

高雄市美濃區農會今舉辦橙蜜香番茄評鑑競賽決選與頒獎，高雄市長陳其邁（左六）與獲獎小農合影。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區農會今舉辦橙蜜香番茄評鑑競賽決選與頒獎，高雄市長陳其邁（左六）與獲獎小農合影。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區農會今舉辦橙蜜香番茄評鑑競賽決選與頒獎，冠軍由種植橙蜜香番茄長達10年的唐璽鈞（左）獲得。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區農會今舉辦橙蜜香番茄評鑑競賽決選與頒獎，冠軍由種植橙蜜香番茄長達10年的唐璽鈞（左）獲得。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區農會今舉辦橙蜜香番茄評鑑競賽決選與頒獎，現場展示入圍決賽21名小農的生命故事。記者陳玫伶／攝影
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美濃 農會 高雄市

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