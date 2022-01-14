快訊

桃園疫情升溫 泳池SPA停開、SBL跟T1改打閉門賽

中選會通過 年底九合一選舉11月26日投票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市議員批清潔隊招考 扛沙包跑步危險且對女性不公

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議會開臨時會審查市府預算，環保局預算因清潔隊員招考方式引發多名議員批評。記者徐白櫻／攝影
高市議會開臨時會審查市府預算，環保局預算因清潔隊員招考方式引發多名議員批評。記者徐白櫻／攝影

高雄市環保局去年底招考隊員，扛沙包跑步項目中，女性考生負重僅男性一半、距離一樣遠，最後女性通過率僅2％且有人受傷，多位議員質疑歧視女性，且不利年齡偏高考生。環保局長張瑞琿坦承，此次考試規畫不周延，下次會改善，最後預算仍被擱置。

環保局招考新隊員，7789人報名通過資格審查，預計錄取850名，分成體能與筆試兩階段。在扛沙包項目中，沙包折返跑60公尺，男性16公斤、女性負重8公斤。

高雄市議會今天審查環保局預算，議員李喬如指出，男性與女性天生體能不同，環保局制度不合理，除非田徑隊女選手才能獲勝，全台女性首長占四分之一席次，環保局應該也要保障女性工作權。

張漢忠也無法認同環保局的體能項目評量標準，他指出，技能競賽應該設定在一定時間內完成負重跑步，再以秒數換算成績，畢竟女生體力與速度無法跟男生比。

林于凱說，有很多長輩在衝刺過程跌倒又爬起，可能造成身體受傷與自尊心受創，清潔隊員應該追求肌耐力與體力，而非爆發力，建議日後諮詢體適能教練建議來制訂適當項目。

黃柏霖、陳麗娜、邱于軒等人也有意見。李亞築質疑「清潔隊員招考像辦奧運會」，天天有人考試跌倒受傷，跑步危險且涉及歧視女性，考試設計有問題。

張瑞琿表示，清潔隊員約兩年考一次，下次考試會更嚴謹，讓每個年齡層或性別考生更公平一些。

高雄市

延伸閱讀

影／中油林園廠火光灼傷工人 民代轟連基本功都做不好

邱于軒揭虐童反遭幼教界罵「作秀」怒告6團體結果出爐

陳致中、黃捷等10人評鑑優質議員、6人列觀察名單

大寮水溝出現黏稠油汙、紫色汙泥　議員：看了讓人反胃

相關新聞

屏縣環保局化身柯南 布下天羅地網1年查獲30件非法棄置

為阻絕非法棄置廢棄物，屏東縣環保局結合警察局執行天羅地網攔查專案行動，不定期在各聯外重要道路及橋樑攔查作業，科技設備科技...

屏東農村最美風景 毛豆版「拾穗」

屏東縣是全國毛豆最大產區，台灣毛豆連續十多年銷日冠軍，締造數十億產值成為綠金產業。現正值毛豆採收，毛豆田在自動化機械採收...

疫情嚴峻 金門宣布即日起國中小以下暫緩赴台校外教學

有鑑於新冠肺炎COVID-19與omicron變異株疫情嚴峻，連日來境外移入及本土個案都有日益增加現象，金門縣府今天宣布...

吃美濃橙蜜香番茄正對時 酸酸甜甜網上就能買

高雄市美濃區農會主辦「第十屆小果番茄橙蜜香品質評鑑競賽」今於未來超市前進行決賽評鑑與頒獎，美濃區農會總幹事鍾清輝表示，美...

高市議員批清潔隊招考 扛沙包跑步危險且對女性不公

高雄市環保局去年底招考隊員，扛沙包跑步項目中，女性考生負重僅男性一半、距離一樣遠，最後女性通過率僅2％且有人受傷，多位議...

退休軍人返鄉美濃務農 種橙蜜香番茄10年獲評鑑冠軍

高雄市美濃區「橙蜜香」番茄農唐璽鈞今榮獲美濃區農會第十屆美濃小果番茄橙蜜香品質評鑑競賽冠軍，他表示，美濃近期日溫18度至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。