高市議員批清潔隊招考 扛沙包跑步危險且對女性不公

高雄市環保局去年底招考隊員，扛沙包跑步項目中，女性考生負重僅男性一半、距離一樣遠，最後女性通過率僅2％且有人受傷，多位議員質疑歧視女性，且不利年齡偏高考生。環保局長張瑞琿坦承，此次考試規畫不周延，下次會改善，最後預算仍被擱置。

環保局招考新隊員，7789人報名通過資格審查，預計錄取850名，分成體能與筆試兩階段。在扛沙包項目中，沙包折返跑60公尺，男性16公斤、女性負重8公斤。

高雄市議會今天審查環保局預算，議員李喬如指出，男性與女性天生體能不同，環保局制度不合理，除非田徑隊女選手才能獲勝，全台女性首長占四分之一席次，環保局應該也要保障女性工作權。

張漢忠也無法認同環保局的體能項目評量標準，他指出，技能競賽應該設定在一定時間內完成負重跑步，再以秒數換算成績，畢竟女生體力與速度無法跟男生比。

林于凱說，有很多長輩在衝刺過程跌倒又爬起，可能造成身體受傷與自尊心受創，清潔隊員應該追求肌耐力與體力，而非爆發力，建議日後諮詢體適能教練建議來制訂適當項目。

黃柏霖、陳麗娜、邱于軒等人也有意見。李亞築質疑「清潔隊員招考像辦奧運會」，天天有人考試跌倒受傷，跑步危險且涉及歧視女性，考試設計有問題。

張瑞琿表示，清潔隊員約兩年考一次，下次考試會更嚴謹，讓每個年齡層或性別考生更公平一些。