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退休軍人返鄉美濃務農 種橙蜜香番茄10年獲評鑑冠軍

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市美濃區「橙蜜香」番茄農唐璽鈞榮獲美濃區農會第十屆美濃小果番茄橙蜜香品質評鑑競賽冠軍，開心與獎盃合影。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區「橙蜜香」番茄農唐璽鈞榮獲美濃區農會第十屆美濃小果番茄橙蜜香品質評鑑競賽冠軍，開心與獎盃合影。記者陳玫伶／攝影

高雄市美濃區「橙蜜香」番茄農唐璽鈞今榮獲美濃區農會第十屆美濃小果番茄橙蜜香品質評鑑競賽冠軍，他表示，美濃近期日溫18度至25度，正適合番茄生長，只要肥料、水分、病蟲害管理得當，品質自然好。

唐璽鈞今年43歲，原為職業軍人，他說，士官職退役後，原在碼頭工作，但碼頭工作較不穩定，毅然決然選擇回家鄉美濃務農，起初種玉米、長菜豆，後來很多前輩開始種番茄，唐璽鈞也跟著種，覺得收入不錯，一種就是10年。

唐璽鈞皮膚黝黑，聊起務農經驗眼中散發光芒，他表示，美濃有得天獨厚的氣候，天氣乾冷、冬季溫度維持在18度至25度左右，種出來的番茄品質好，美濃區農會主要推廣橙蜜香品種，種植秘訣就是水分、肥分管理適當，不是肥料越多就越好，秉持少量多餐的施肥原則。

唐璽鈞每年參加評鑑競賽，過去曾得過一次優勝，對於今年榮獲冠軍，他謙虛表示，每人都有機會當冠軍，可能今年運氣較好、採的果株較好，尤其去年秋天一開始番茄株沒有開花結果，中秋後天氣涼爽又有降雨才有好吃的番茄，現正是番茄品質最好時節。

第十屆美濃小果番茄「橙蜜香」品質評鑑競賽今年參賽人數35人，經田間初審、農藥殘留檢測的雙重考驗，21名農友橙蜜香番茄入圍決賽，今天上午於美濃區農會未來超市前進行決賽評鑑與頒獎。

高雄市美濃區「橙蜜香」番茄農唐璽鈞（左）榮獲美濃區農會第十屆美濃小果番茄橙蜜香品質評鑑競賽冠軍，開心與市長陳其邁（右）合影。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區「橙蜜香」番茄農唐璽鈞（左）榮獲美濃區農會第十屆美濃小果番茄橙蜜香品質評鑑競賽冠軍，開心與市長陳其邁（右）合影。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區農會今舉辦第十屆美濃小果番茄橙蜜香品質評鑑競賽，共21名農友入圍決賽，現場布置農友故事看板。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區農會今舉辦第十屆美濃小果番茄橙蜜香品質評鑑競賽，共21名農友入圍決賽，現場布置農友故事看板。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區種植的橙蜜香番茄酸甜兼具，還有獨特胡蘿蔔香氣，現正值品質最好時節。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區種植的橙蜜香番茄酸甜兼具，還有獨特胡蘿蔔香氣，現正值品質最好時節。記者陳玫伶／攝影

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