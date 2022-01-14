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全台產銷履歷破5萬公頃 農糧署：產品多了保障

中央社 / 屏東縣14日電
糧署推動產銷履歷政策10多年以來，截至去年底為止，面積已經突破5萬公頃，廣邀農民與食品工廠加入產銷履歷行列，讓產品多一層的保障。聯合報系資料照 潘欣中
糧署推動產銷履歷政策10多年以來，截至去年底為止，面積已經突破5萬公頃，廣邀農民與食品工廠加入產銷履歷行列，讓產品多一層的保障。聯合報系資料照 潘欣中

糧署推動產銷履歷政策10多年以來，截至去年底為止，面積已經突破5萬公頃，廣邀農民與食品工廠加入產銷履歷行列，讓產品多一層的保障。

農糧署副署長姚志旺接受中央社記者訪問指出，農糧署推動產銷履歷政策截至110年12月31日止，全國通過產銷履歷驗證種植面積達5萬7132公頃。南區分署轄區面積2萬1250公頃，占全國37%，其中屏東縣就有5100公頃。不僅產地有產銷履歷，食品工廠經過第3方的驗證也有履歷保證，讓消費者多一層把關，也多了保障。

屏東縣政府農業處長鄭永裕致詞時指出，為鼓勵更多農民加入產銷履歷的行列，申請產銷履歷的第1年費用中央政府補助2/3，剩下的屏東縣政府補足，意即第1年完全免費。只要擁有履歷的產品，不論外銷、國內銷售，對於產品銷售賣價也會相對提升。第2年起，也會加強輔助銷售。

為提升消費者對產銷履歷農產品接受度，農糧署南區分署輔導屏東東港在地企業「華珍食品」結合正修科技大學沁透新埤USR計畫創新開發，多元的產銷履歷加工產品，包括火鳳酥、紅豆蛋糕、紅豆沙餅、栗子地瓜餅、花生煎餅、黑豆煎餅等。

姚志旺說，華珍食品透過第3方驗證，成為有產銷履歷的食品工廠，不僅為品牌多一層保障也兼具為消費者把關。

產銷履歷 屏東縣政府 農糧署

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