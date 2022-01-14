地方創生南區輔導中心駐點屏東大學 今日正式啟動

國發會「地方創生2.0-加速推動地方創生計畫」在台灣各區成立輔導中心，南區輔導中心屏東辦公室駐點屏東大學，今天正式啟動。

揭牌儀式由屏東大學校長古源光主持，出席貴賓包括地方創生南區輔導中心計畫主持人國立中山大學副校長黃義佑、屏東獅子鄉及來義鄉長，還有枋寮、泰武、潮州、牡丹、高樹、長治、春日、枋山等鄉鎮公所代表人員。

地方創生南區輔導中心由中山大學領軍與長期培力地方創生的屏東大學合作，將屏東駐點辦公室設立在屏東大學，古源光表示，藉由屏大與屏東深厚的地域關係以及長期耕耘，期待能夠加速推動有極大潛力的屏東區地方創生事業，吸引青年返鄉。

古源光指出，2019年屏東大學攜手屏東10鄉鎮，共同簽署「地方創生合作意向書」，屏大籌組10個工作團隊與各鄉鎮密集討論，將大學資源與老師的研發能量與鄉鎮共同推動地方創生。

去年，屏大接下與中山大學合作的地方創生南區輔導中心屏東駐點辦公室，古源光說，藉由屏東大學過去地方創生經驗能量的累積，透過輔導中心屏東駐點再次凝聚，不僅與鄉鎮市區公所合作，也要深入地方走進民間扶植青年工作站，讓青年有機會留鄉、返鄉成為地方永續發展的生力軍。

古源光表示，過去屏東大學以協助推動泰武、萬巒、枋寮、牡丹等鄉鎮作為地方政府投入創生事業的先驅，去年底地方創生南區輔導中心屏東駐點辦公室與屏東縣政府共同推動「斜坡上的生活圈–沿185航線起飛」，原住民跨區域提案正式通過國發會地方創生工作會報。

古源光表示，2022年的開端繼續輔導推動各鄉鎮的地方創生提案，也加速宣導多元提案管道讓更多民間企業、在地青年知道可以透過地方創生多元提案，讓政策成為有效的推進器，讓「就學」、「就醫」、「就業」與「就養」在家鄉就能築夢。