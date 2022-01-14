快訊

長榮另發獎金感謝海勤 李船長證實已入帳：心懷感激

直播／銀行群聚！再增6本土 指揮中心2時記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏縣環保局化身柯南 布下天羅地網1年查獲30件非法棄置

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
為阻絕非法棄置廢棄物，屏東縣環保局結合警察局執行天羅地網攔查專案行動，去年移送司法機關偵辦案件達30件，查扣15部大貨車及怪手等大型犯罪機具。圖／屏東縣環保局提供
為阻絕非法棄置廢棄物，屏東縣環保局結合警察局執行天羅地網攔查專案行動，去年移送司法機關偵辦案件達30件，查扣15部大貨車及怪手等大型犯罪機具。圖／屏東縣環保局提供

為阻絕非法棄置廢棄物屏東縣環保局結合警察局執行天羅地網攔查專案行動，不定期在各聯外重要道路及橋樑攔查作業，科技設備科技執法，包含移動式隱藏攝影機、無人機等遠端監控方式等，去年移送司法機關偵辦案件達30件，查扣15部大貨車及怪手等大型犯罪機具，環保局、警察局共同扮演「環保柯南」，捍衛環境品質。

屏縣環保局長顏幸苑說，近年國內事業廢棄物數量增加，廢棄物處理成本大幅提升，導致許多縣市非法棄置廢棄物案件頻傳，雖然屏東縣產業以農業為主，較少工業廢棄物產生，但幅員遼闊，偏僻地點仍容易遭到棄置廢棄物。

為嚴密阻絕非法業者載運外縣市廢棄物入侵，環保局除主動與警察局執行欄查及科技辦案之外，環保局稽查人員也執行深夜巡查、跟監可疑貨車，及定點埋伏突擊等行動。

顏幸苑說，曾有稽查人員為埋伏及跟監任務，連續3天2夜徹夜未眠，終於在半夜凌晨時分攔獲鎖定的大貨車，並與協同埋伏警察局同仁一擁而上，稽查人員爬上車斗查看確實載運整車外縣市的事業廢棄物，而司機原計畫半夜到縣內偏僻地點棄置，但卻遭到稽查人員與警察攔阻，當場人贓俱獲。

環保局分析，近期發生的非法棄置行為，發現不肖業者專挑國營事業及國有土地等偏遠且腹地較大的地點，非法棄置，縣府也函請相關土地管理單位重視及加強管理，包括加強日夜間巡查及加裝路口監視器等措施，以共同保護國土安全。

環保局也呼籲土地使用人、管理人或所有人，依法應善盡管理責任，閒置的土地應設置圍籬、圍牆等阻隔設施或監視設備並定期檢查，以免遭人任意棄置廢棄物；對於閒置農地或廠房出租，務必謹慎並瞭解承租人用途，加強巡查，避免遭不肖業者作為非法堆置處理廢棄物場所，否則恐面臨刑責及清除處理廢棄物或土壤整治等重大財物損失，切勿因小失大甚至觸法。

為阻絕非法棄置廢棄物，屏東縣環保局結合警察局執行天羅地網攔查專案行動，去年移送司法機關偵辦案件達30件，查扣15部大貨車及怪手等大型犯罪機具。圖／屏東縣環保局提供
為阻絕非法棄置廢棄物，屏東縣環保局結合警察局執行天羅地網攔查專案行動，去年移送司法機關偵辦案件達30件，查扣15部大貨車及怪手等大型犯罪機具。圖／屏東縣環保局提供
為阻絕非法棄置廢棄物，屏東縣環保局結合警察局執行天羅地網攔查專案行動，去年移送司法機關偵辦案件達30件，查扣15部大貨車及怪手等大型犯罪機具。圖／屏東縣環保局提供
為阻絕非法棄置廢棄物，屏東縣環保局結合警察局執行天羅地網攔查專案行動，去年移送司法機關偵辦案件達30件，查扣15部大貨車及怪手等大型犯罪機具。圖／屏東縣環保局提供
為阻絕非法棄置廢棄物，屏東縣環保局結合警察局執行天羅地網攔查專案行動，去年移送司法機關偵辦案件達30件，查扣15部大貨車及怪手等大型犯罪機具。圖／屏東縣環保局提供
為阻絕非法棄置廢棄物，屏東縣環保局結合警察局執行天羅地網攔查專案行動，去年移送司法機關偵辦案件達30件，查扣15部大貨車及怪手等大型犯罪機具。圖／屏東縣環保局提供
為阻絕非法棄置廢棄物，屏東縣環保局結合警察局執行天羅地網攔查專案行動，去年移送司法機關偵辦案件達30件，查扣15部大貨車及怪手等大型犯罪機具。圖／屏東縣環保局提供
為阻絕非法棄置廢棄物，屏東縣環保局結合警察局執行天羅地網攔查專案行動，去年移送司法機關偵辦案件達30件，查扣15部大貨車及怪手等大型犯罪機具。圖／屏東縣環保局提供

廢棄物 警察 屏東縣

延伸閱讀

年節掃除化糞池清潔不能忘 依法每年至少清潔1次

非法載運營建混合物摸黑到台南 不熟路況撞電桿

丟廢棄物摸黑迷路 車撞電線桿漏餡遭警送辦

王力宏買PS5送孩子？鄉民女神直指禮物本尊是它：一看就知道

相關新聞

屏縣環保局化身柯南 布下天羅地網1年查獲30件非法棄置

為阻絕非法棄置廢棄物，屏東縣環保局結合警察局執行天羅地網攔查專案行動，不定期在各聯外重要道路及橋樑攔查作業，科技設備科技...

東港華珍煎餅收服小英味蕾 二代挺產銷履歷出伴手禮

農委會農糧署推動安全安心、溯源產銷履歷政策14年來，全國通過面積已達5萬7132公頃，屏東縣有5100公頃，南區分署今、...

屏東農村最美風景 毛豆版「拾穗」

屏東縣是全國毛豆最大產區，台灣毛豆連續十多年銷日冠軍，締造數十億產值成為綠金產業。現正值毛豆採收，毛豆田在自動化機械採收...

金大將研發成果導入社區 四埔社區將製作烏豆醬油開賣

金門大學生物科技暨健康產業研究中心將與四埔社區發展協會共同研發製作醬油，中心主任賴盈璋教授與協會理事長陳明助雙方簽訂「烏...

軍營變藝文中心 衛武營打造城市藝術綠洲

曾經高牆聳立、隔絕外界的秘境——衛武營，從軍事營區一躍成為國家級展演場館，轉型成具備生態教育、藝文表演及觀光休憩的場域，2022台灣燈會在高雄以衛武營為雙主場之一，無疑是高雄藝文聚光的新亮點。

「2022台灣燈會」重磅回歸高雄 愛河灣、衛武營打造「新燈會」饗宴

2022台灣開春最大盛會，首推重磅重返高雄的台灣燈會。璀璨燈光聚焦20年轉型有成的港都高雄，愛河灣及衛武營雙主場結合城市景觀，帶來「陸海空」全方面匯演，展場面積不僅為歷年最大，更拉長辦理期程分流人潮，要帶給觀眾奇幻又難忘的燈光饗宴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。