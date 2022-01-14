屏縣環保局化身柯南 布下天羅地網1年查獲30件非法棄置

為阻絕非法棄置廢棄物，屏東縣環保局結合警察局執行天羅地網攔查專案行動，不定期在各聯外重要道路及橋樑攔查作業，科技設備科技執法，包含移動式隱藏攝影機、無人機等遠端監控方式等，去年移送司法機關偵辦案件達30件，查扣15部大貨車及怪手等大型犯罪機具，環保局、警察局共同扮演「環保柯南」，捍衛環境品質。

屏縣環保局長顏幸苑說，近年國內事業廢棄物數量增加，廢棄物處理成本大幅提升，導致許多縣市非法棄置廢棄物案件頻傳，雖然屏東縣產業以農業為主，較少工業廢棄物產生，但幅員遼闊，偏僻地點仍容易遭到棄置廢棄物。

為嚴密阻絕非法業者載運外縣市廢棄物入侵，環保局除主動與警察局執行欄查及科技辦案之外，環保局稽查人員也執行深夜巡查、跟監可疑貨車，及定點埋伏突擊等行動。

顏幸苑說，曾有稽查人員為埋伏及跟監任務，連續3天2夜徹夜未眠，終於在半夜凌晨時分攔獲鎖定的大貨車，並與協同埋伏警察局同仁一擁而上，稽查人員爬上車斗查看確實載運整車外縣市的事業廢棄物，而司機原計畫半夜到縣內偏僻地點棄置，但卻遭到稽查人員與警察攔阻，當場人贓俱獲。

環保局分析，近期發生的非法棄置行為，發現不肖業者專挑國營事業及國有土地等偏遠且腹地較大的地點，非法棄置，縣府也函請相關土地管理單位重視及加強管理，包括加強日夜間巡查及加裝路口監視器等措施，以共同保護國土安全。