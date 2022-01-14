東港華珍煎餅收服小英味蕾 二代挺產銷履歷出伴手禮
農委會農糧署推動安全安心、溯源產銷履歷政策14年來，全國通過面積已達5萬7132公頃，屏東縣有5100公頃，南區分署今、明兩天在東港鎮舉辦產銷履歷農特產品、加工品展售活動，最大亮點是東港在地華珍食品結合產履農產品加工開發的伴手禮；華珍日式煎餅也是蔡英文總統最愛的甜點，經經理許裕麟說，食材逾半採購產履產品，不斷開發新糕點，為土地永續盡分心力，也負起為消費者食安把關的社會責任。
農糧署副署長姚志旺說，產銷履歷是農產品從田間至餐桌的過程，除了農民從生產過程及安全用藥外，由公正的第三方驗證機構辦理驗證，政府每年不定期的抽檢產品，再加上取得驗證之農產品標章上註記有農產品名稱、驗證機構、追溯號碼等，消費者以手機掃描產品標章，了解生產者及生產資訊，經層層把關維護消費者權益，近年為讓糕點產業升級，推動並開發產銷履歷特色伴手禮，並媒合百貨公司等行銷通路。
南區分署輔導屏東東港在地企業華珍食品，陸續開發包括火鳳酥、紅豆蛋糕、紅豆沙餅、栗子地瓜餅、花生煎餅、黑豆煎餅等產銷履歷加工產品，蛋糕和沙餅採用東港的紅豆、黑豆煎餅使用新園的黑豆、火鳳酥透過正修科大大學社會責任實踐基地USR計畫，使用當地的火龍果及鳳梨與華珍共同研發，饀料細緻、彈牙，在古早味麥芽糖中融入鳳梨香，吃起來香Q、不甜膩，滋味獨特。
華珍食品的煎餅收服總統蔡英文的味蕾，蔡2019年出訪太平洋友邦前，有YOUTUBER為蔡總統「開行李箱」，發現有包華珍煎餅奇，蔡當時還說，每到夜裡吃一片就能「一夜好眠」，她回屏東也還抽空前往；4年前從大陸返鄉接手的二代許裕麟說，接手後打掉重練，除大刀闊斧擴廠，還改變商品製作流程和行銷策略，並開發全台唯一擁有生產履歷及清真認證的煎餅，他也被產銷履歷感動，目前採購產履產品食材已逾半，成本雖高，但這是以行動支持農民，為消費者食安把關，也是善盡企業的社會責任。
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