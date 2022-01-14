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屏東農村最美風景 毛豆版「拾穗」

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
現正值毛豆採收季節，毛豆田採取機械化採收，機械化採收後，接著就有一群群人湧入田間，撿拾機器採收後遺留的毛豆，帶到市場販售或帶回家加菜，也有親子撿拾，形容是毛豆版的「拾穗」。記者劉星君／攝影
現正值毛豆採收季節，毛豆田採取機械化採收，機械化採收後，接著就有一群群人湧入田間，撿拾機器採收後遺留的毛豆，帶到市場販售或帶回家加菜，也有親子撿拾，形容是毛豆版的「拾穗」。記者劉星君／攝影

屏東縣是全國毛豆最大產區，台灣毛豆連續十多年銷日冠軍，締造數十億產值成為綠金產業。現正值毛豆採收，毛豆田在自動化機械採收後，接著就有一群群人會湧入田間，撿拾機器採收後遺留的毛豆，帶去市場販售，或帶回家加菜，也有親子一起撿拾，被形容為是毛豆版的「拾穗」。毛豆農民許恒盛說，這也是毛豆採收季特有的美麗風景，展現台灣農村傳統的互助精神。

屏東縣種植毛豆面積約4600公頃，屏北地區是重要產區，包括里港、九如鄉等，農民向台糖承租土地種植毛豆，與食品場契作。

九如鄉種毛豆20多年的許恒盛說，毛豆分為秋作與春作，1月正值秋作採收期。春作在1月下旬播種，秋作在國慶日前後播種，毛豆種植70天後就可收成。

現正持毛豆秋作採收期，毛豆田機械自動化採收後，就會看到一群群人湧入毛豆田，戴斗笠、穿起袖套，拿著小椅凳，與塑膠袋，彎腰低頭撿拾機器沒有採收到毛豆。許恒盛說，這是毛豆產業長年來默契，機器採收不到的毛豆就留給需要的人。

毛豆每年採收兩次，每次採收約20天，毛豆田要採收，撿拾毛豆的農家人消息很靈通，一早就在毛豆田旁等待，動作很俐落，有經驗的一天可以撿到約100台斤，市場每台斤賣25元。也有親子一起到毛豆田撿毛豆，成為實際的食農教育，小朋友撿拾毛豆，體驗農家辛苦。

現正值毛豆採收季節，毛豆田採取機械化採收，機械化採收後，接著就有一群群人湧入田間，撿拾機器採收後遺留的毛豆，帶到市場販售或帶回家加菜，也有親子撿拾，形容是毛豆版的「拾穗」。記者劉星君／攝影
現正值毛豆採收季節，毛豆田採取機械化採收，機械化採收後，接著就有一群群人湧入田間，撿拾機器採收後遺留的毛豆，帶到市場販售或帶回家加菜，也有親子撿拾，形容是毛豆版的「拾穗」。記者劉星君／攝影
現正值毛豆採收季節，毛豆田採取機械化採收，機械化採收後，接著就有一群群人湧入田間，撿拾機器採收後遺留的毛豆，帶到市場販售或帶回家加菜，也有親子撿拾，形容是毛豆版的「拾穗」。記者劉星君／攝影
現正值毛豆採收季節，毛豆田採取機械化採收，機械化採收後，接著就有一群群人湧入田間，撿拾機器採收後遺留的毛豆，帶到市場販售或帶回家加菜，也有親子撿拾，形容是毛豆版的「拾穗」。記者劉星君／攝影
現正值毛豆採收季節，毛豆田採取機械化採收，機械化採收後，接著就有一群群人湧入田間，撿拾機器採收後遺留的毛豆，帶到市場販售或帶回家加菜，也有親子撿拾，形容是毛豆版的「拾穗」。記者劉星君／攝影
現正值毛豆採收季節，毛豆田採取機械化採收，機械化採收後，接著就有一群群人湧入田間，撿拾機器採收後遺留的毛豆，帶到市場販售或帶回家加菜，也有親子撿拾，形容是毛豆版的「拾穗」。記者劉星君／攝影
現正值毛豆採收季節，毛豆田採取機械化採收，機械化採收後，接著就有一群群人湧入田間，撿拾機器採收後遺留的毛豆，帶到市場販售或帶回家加菜，也有親子撿拾，形容是毛豆版的「拾穗」。記者劉星君／攝影
現正值毛豆採收季節，毛豆田採取機械化採收，機械化採收後，接著就有一群群人湧入田間，撿拾機器採收後遺留的毛豆，帶到市場販售或帶回家加菜，也有親子撿拾，形容是毛豆版的「拾穗」。記者劉星君／攝影
現正值毛豆採收季節，毛豆田採取機械化採收，機械化採收後，接著就有一群群人湧入田間，撿拾機器採收後遺留的毛豆，帶到市場販售或帶回家加菜，也有親子撿拾，形容是毛豆版的「拾穗」。記者劉星君／攝影
現正值毛豆採收季節，毛豆田採取機械化採收，機械化採收後，接著就有一群群人湧入田間，撿拾機器採收後遺留的毛豆，帶到市場販售或帶回家加菜，也有親子撿拾，形容是毛豆版的「拾穗」。記者劉星君／攝影
現正值毛豆採收季節，毛豆田採取機械化採收。記者劉星君／攝影
現正值毛豆採收季節，毛豆田採取機械化採收。記者劉星君／攝影
現正值毛豆採收季節，毛豆田採取機械化採收。記者劉星君／攝影
現正值毛豆採收季節，毛豆田採取機械化採收。記者劉星君／攝影
現正值毛豆採收季節，毛豆田採取機械化採收，機械化採收後，接著就有一群群人湧入田間，撿拾機器採收後遺留的毛豆，帶到市場販售或帶回家加菜，也有親子撿拾，形容是毛豆版的「拾穗」。記者劉星君／攝影
現正值毛豆採收季節，毛豆田採取機械化採收，機械化採收後，接著就有一群群人湧入田間，撿拾機器採收後遺留的毛豆，帶到市場販售或帶回家加菜，也有親子撿拾，形容是毛豆版的「拾穗」。記者劉星君／攝影
現正值毛豆採收季節，毛豆田採取機械化採收，機械化採收後，接著就有一群群人湧入田間，撿拾機器採收後遺留的毛豆，帶到市場販售或帶回家加菜，也有親子撿拾，形容是毛豆版的「拾穗」。記者劉星君／攝影
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現正值毛豆採收季節，毛豆田採取機械化採收，機械化採收後，接著就有一群群人湧入田間，撿拾機器採收後遺留的毛豆，帶到市場販售或帶回家加菜，也有親子撿拾，形容是毛豆版的「拾穗」。記者劉星君／攝影
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屏東縣 農民 親子

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