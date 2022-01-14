金大將研發成果導入社區 四埔社區將製作烏豆醬油開賣

金門大學生物科技暨健康產業研究中心將與四埔社區發展協會共同研發製作醬油，中心主任賴盈璋教授與協會理事長陳明助雙方簽訂「烏豆醬油製作」合約，對於這項合作，社區的居民都說，「太好了，以後有天然的醬油可吃，還可以增加社區的財源」。

金門大學將校園研發成果導入社區發展，鄉公所將大力配合，未來以本鄉農業資源共同開發醬油、海鮮醬等產品，進而與石蚵觀光文化季共同參與宣傳活動，可有效提昇地方經濟，更多社區與金門大學密切合作為本鄉社區多元化產業。

金大校長陳建民表示，該校學以致用將研究成果及產品導入社區，未來擴大與金門鄉鎮社區交流，攜手開拓新藍海。他也肯定賴盈璋主任推廣在地醬油釀造業已有多年，其醬油產品已是本校學校伴手禮之一，未來研究能量與社區鏈結，相信對金門的經濟有提振的效果。

賴盈璋表示，研究中心釀造技術與民間醬油廠合作多年，四埔社區規劃將從種植原料烏豆栽種，到發酵、釀造等工作都由社區一手包辦，希望打造成社區在地特色產品。

未來將導入生物科技暨健康產業研究中心、食品科學系及生物資源利用實驗室研究能量，結合地方政府、周邊產業及資源共同為社區服務，同時也期盼有設備經費配合共同在金寧鄉打拚。