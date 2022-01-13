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屏東券兌現到1月14日 還有176萬多元未兌領

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府財稅局表示，屏東券最後兌現期限至今年1月14日下午17時止，但尚有11.33%金額176萬2950元未兌領，提醒收到屏東券的攤商店家把握最後的兌現時間，以免逾時喪失權益。圖／屏縣府提供
屏東縣府財稅局表示，屏東券最後兌現期限至今年1月14日下午17時止，但尚有11.33%金額176萬2950元未兌領，提醒收到屏東券的攤商店家把握最後的兌現時間，以免逾時喪失權益。圖／屏縣府提供

振興疫後經濟，屏東縣政府去年推出「屏東券」刺激消費，活絡在地經濟，受惠對象包括市場零售、夜市商展營業攤，縣府統計截至昨天，已兌現1380萬50元，兌現率達88.67%。

縣府財稅局表示，屏東券最後兌現期限至今年1月14日下午17時止，但尚有11.33%金額176萬2950元未兌領，提醒收到屏東券的攤商店家把握最後的兌現時間，以免逾時喪失權益。

財稅局指出，屏東券兌現服務從2021年11月4日起至2022年1月14日，財稅局在屏東市總局及潮州、東港、恆春各分局均設有「屏東券攤商店家兌現服務」專區，由專人協助受理屏東券兌現手續，攤商店家可就近前往辦理，安全又方便。

財稅局分析，屏東券以總局兌現902萬300元，占65.36%居冠，攤商店家以屏東攤販協會253萬1800元居冠，太平洋百貨134萬8600元次之，環球購物中心58萬1150元第三。

潮州分局兌現296萬2050元，占21.46%，攤商店家以潮州夜市59萬1350居冠，潮州爭鮮30萬5050元次之，潮州驛站22萬8700元第三。

東港分局兌現155萬2050元，占11.25%，攤商店家以華珍早餐店46萬670元居冠，佳冬鄉公有市場15萬3350元次之，鼎洪百元鍋8萬6700元第三。

恆春分局兌現26萬5650元，占1.93%，攤商店家以貝里斯早午餐4萬3500居冠，馬卡龍早午餐3萬8600元次之，海生館3萬6850元第三。

屏東縣府財稅局表示，屏東券最後兌現期限至今年1月14日下午17時止，但尚有11.33%金額176萬2950元未兌領，提醒收到屏東券的攤商店家把握最後的兌現時間，以免逾時喪失權益。圖／屏縣府提供
屏東縣府財稅局表示，屏東券最後兌現期限至今年1月14日下午17時止，但尚有11.33%金額176萬2950元未兌領，提醒收到屏東券的攤商店家把握最後的兌現時間，以免逾時喪失權益。圖／屏縣府提供

屏東縣政府 東港

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