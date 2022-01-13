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疫情升溫金門第3劑開打 各診所現人潮大排長龍

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門第三劑疫苗開打，各診所前民眾大排長龍。記者蔡家蓁／攝影
金門第三劑疫苗開打，各診所前民眾大排長龍。記者蔡家蓁／攝影

中央疫情指揮中心7日宣布，已施打第二劑新冠肺炎疫苗滿12週（84天）者，即可施打，第三劑疫苗，金門今天才正式開打，眼見近期疫情加劇，民眾危機意識高漲，各診所預約疫苗施打都客滿，幾乎每家診所今天都大排長龍，不少診所都說，預約已滿到月底。

因應國內發生Omicron變異株本土確診病例，與社區感染風險提升，政府呼籲民眾盡快施打第3劑，金門縣衛生局表示，金門各合約院所自今日起提供疫苗包括，部立金門醫院及各衛生所：BNT和莫德納疫苗，各合約診所：莫德納疫苗和AZ疫苗；高端疫苗請逕洽禾心診所。

據了解，中央在7日宣布後，金門各診所與金門醫院都電話接不完，不到一天，各診所近期的預約施打都全數客滿，今天正式開打，各診所都擠滿排隊等待施打疫苗的民眾。

據吾家診所醫師吳錫鋪表示，因為疫情加劇，這次民眾預約施打疫苗的情況，比先前踴躍多，可能是警覺性提高，該診所到月底前幾乎都預約客滿，平均一天約有150人到場施打，他也提及，衛生局有承諾會全力支援疫苗，如果有額外需要，必要時會隨時增加名額。

到場的民眾表示，近期看新聞報導，感覺台灣的疫情升溫，所以透過電話趕緊預約施打，希望盡快打第3劑補強一下，不過他說，到場看到大排長龍的情況，的確讓他嚇一跳。

金門今天開打第3劑，民眾注射疫苗相當踴躍，直說補強一下，比較心安。記者蔡家蓁／攝影
金門今天開打第3劑，民眾注射疫苗相當踴躍，直說補強一下，比較心安。記者蔡家蓁／攝影
吾家診所醫師吳錫鋪表示，因為疫情加劇，這次民眾預約施打疫苗的情況，比先前踴躍多，該診所到月底前幾乎都預約客滿。記者蔡家蓁／攝影
吾家診所醫師吳錫鋪表示，因為疫情加劇，這次民眾預約施打疫苗的情況，比先前踴躍多，該診所到月底前幾乎都預約客滿。記者蔡家蓁／攝影
金門今天才開放施打第三劑，各診所擠滿民眾等著施打疫苗。記者蔡家蓁／攝影
金門今天才開放施打第三劑，各診所擠滿民眾等著施打疫苗。記者蔡家蓁／攝影

莫德納疫苗 金門 衛生局

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