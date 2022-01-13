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海保署調查：小琉球、萬里桐、卯澳7處珊瑚告急

中央社 / 高雄13日電

海保署今天公布去年度全國珊瑚調查結果，全台周邊及離島31地點62處珊瑚中，有33處狀態穩定；北部卯澳、南部萬里桐及小琉球等7處珊瑚覆蓋率低於10%，呈「失能」需加強維護。

海洋委員會海洋保育署今天發布新聞稿說明，調查團隊參考國際近年珊瑚礁評估方式，將台灣珊瑚群聚分4級，並加入藻類數量指標，透過珊瑚(硬珊瑚與軟珊瑚)覆蓋率除以藻類(大型藻與毛叢藻)覆蓋率所得出比例，較能顯現珊瑚與藻類的相對優勢，提供客觀評估珊瑚保育成效科學基礎，也易於管理者及大眾瞭解與感受珊瑚健康狀態。

這4級包括珊瑚覆蓋率大於50%的「健康」。覆蓋率30～50%或珊瑚/藻類比例大於0.5為「穩定」。覆蓋率10～30%且珊瑚/藻類比例小於（或等於）0.5的「衰退」。

另外，珊瑚覆蓋率小於10%且珊瑚/藻類比例小於0.1為「失能」。新聞稿指出，國外研究結果顯示10%的硬珊瑚覆蓋率是珊瑚礁碳酸鈣生產的最低閾值，因此將覆蓋率低於10%的礁區列為已失去珊瑚礁特有及關鍵的結構與功能。

由於民國109年因海水升溫出現珊瑚礁「白化」現象，海保署110年度起與國立海洋生物博物館合作，進行全台周邊及離島31個地點的62處珊瑚覆蓋率及藻類與珊瑚比例調查，有33處穩定，有7處失能需要加強維護。

海保署說，去年調查結果顯示，北部卯澳、南部萬里桐及小琉球美人洞、漁埕尾（含深、淺水域）、厚石裙礁（含深、淺水域）等地點珊瑚屬「失能」。東海岸珊瑚群聚狀況相對最為「健康」；北部、南部大部分地區及澎湖呈「穩定」。

海保署推測珊瑚「失能」原因，包括人為活動破壞、污染、土地開發與廢水排放過度，或遊憩活動踩踏或破壞所導致，再加上近年愈加嚴重的氣候變遷衝擊，部分地區珊瑚也尚未從109年全台海域廣泛發生的海洋熱浪造成的珊瑚白化事件中恢復。

海保署副署長吳龍靜接受中央社記者電訪表示，為加強各地珊瑚情況監測，除跟在地公民團體合作建置巡守隊，今年也舉辦5場工作坊，培訓73人學習使用國際珊瑚礁辨識協助網站「珊瑚網」（Coral Net），未來只要上傳照片，人工智慧系統就能協助辨識照片中有多少種類的珊瑚。

針對多處珊瑚情況被列為「失能」的小琉球，海保署提出改善辦法，包含將與屏東縣政府研商在「琉球水產動植物繁殖資源保育區」推動經營管理計畫，進行硨磲貝、珊瑚、鐘螺等生物復育；與研議劃設「綠蠵龜野生動物重要棲息環境」。屏東縣政府近期也將進行保育區西北分區的基礎調查，並依科學數據研商，是否將原有條件採捕規定，調整為全面禁捕。

珊瑚 小琉球 屏東縣政府

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