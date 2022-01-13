快訊

禾馨集團詐保金額上看3千萬 5醫師、20名孕婦送北檢複訊

台股站上萬八！黃天牧提醒投資人留意「3風險」

堆放廢棄物污染環境 連江地檢察署查獲不肖業者

中央社 / 連江縣13日電

馬祖南、北竿有人惡意堆置廢棄物，污染環境。連江地方檢察署昨天查獲違法情形，查扣作案使用工具，並傳喚涉案者訊問，共14名涉案者涉嫌廢棄物清理法、竊佔國土等罪。

連江地方檢察署主任檢察官黃振倫昨天指揮專案小組，前往南竿、北竿4處違法堆置處理廢棄物地點，搜索並查看開挖情形，發現業者惡意掩埋大量塑膠、磁磚、廢木材、電線外皮、水泥塊等影響環境，當場查扣業者作案使用怪手、剝皮機等工具，並傳喚周姓、朱姓、曹姓等14名主要涉案業者及嫌犯到案訊問。

連江地方檢察署主任檢察官黃振倫今天以新聞稿說明，本案經訊問後，被告等人涉犯廢棄物清理法、竊佔國土等犯罪嫌疑重大，主要犯嫌坦承犯行並主動表示願意配合恢復土地原貌。本案不法犯罪所得經連江地方法院裁定，予以保全扣押被告等人財產，主要業者以新台幣10至30萬元金額交保，待後續司法調查。

連江地方檢察署表示，透過檢警環保平台接獲違反廢棄物清理法情資，經長期蒐證，並與法務部調查局馬祖調查站、警政署保安警察第七總隊第三大隊第一中隊與行政院環境保護署北區環境督察大隊、連江縣環境資源局成立40人專案小組，在昨天終於順利查獲不法情事。

連江地方檢察署表示，馬祖多處土地遭不肖業者竊佔並堆置、掩埋廢棄物，造成馬祖環境污染、破壞生態，將嚴格偵辦，並要求涉案業者配合連江縣環資局恢復環境，保護馬祖地區自然生態。

廢棄物 馬祖 檢察官

延伸閱讀

丟廢棄物摸黑迷路 車撞電線桿漏餡遭警送辦

春節將屆中國大陸漁船蠢動 馬祖海巡強登將人船帶回

林右昌出席馬祖國際藝術島文化論壇 分享城市治理經驗

連江完成首宗漁業碳匯交易

相關新聞

「還我好空氣」 燕巢上百住戶舉看板、拉布條抗議

高雄市燕巢區大高雄工業區一家熱處理廠遭附近住戶指控排放廢氣多年，上百名住戶今天上午至熱處理廠外舉看板、拉布條抗議，要求該...

屏縣開設農事培力坊 身障者生活有目標

屏東縣府勞動暨青年發展處與社會處跨局處合作，去年8月在潮州成立「屏東縣智青農事培力坊」，縣長潘孟安說，屏東縣為農業縣，農...

高雄輕軌開通至美術館站 日均運量提升16%

高雄輕軌C17鼓山區公所到C20台鐵美術館站上月通車，高捷公司指出，輕軌平日運量達7678人，較未通車前110年第四季的...

高市輔育人員職業公會建議 公托人員應建立薪資標準

高雄市長陳其邁今天宣布替公托人員調薪，受惠的公托人員很開心，但希望中央對於公托與公幼人員的敘薪標準應建立成制度，否則托育...

酒駕釀憾事 高雄警方發簡訊、家戶拜訪酒駕高危險群

高雄市議會今天審議警察局預算，愛河酒駕致死案引發藍綠議員群情激憤，要求警方提出具體作為。警察局長黃明昭表示，警方開始針對...

春節返鄉潮 陳其邁：防疫旅館5500間房市民優先

因應農曆春節返鄉人潮，高雄市長陳其邁今天表示，機場部分已採取AB兩隊交叉檢查落實邊境檢疫，全市防疫旅館80家、5500間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。