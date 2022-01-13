圓頭金門農牧概念館開幕 宣布設「六藝獎」回饋社會

圓頭金門農牧概念館今天正式開幕，同時宣布啟動「圓頭六藝獎」，董事長薛承琛表示，自己也是苦學出生，期盼藉由六藝獎的設置，鼓勵國小階段學生能提早接觸社會，知其所學且將所學落實應用，希望學生除了學業成績之外， 還有其他的技能可發揮。

薛承琛表示，他在30年前投入以酒糟飼牛行業，今日他從「圓頭」再出發，以「圓頭」這個品牌回饋源頭。他也承諾將年盈餘淨利的百分之20回饋給金門，投入作為地方上的公益、教育慈善事業，以回饋社會。他認為作為立國之本的教育應該優先於慈善，「教育若能做得好，慈善自然能夠做得少」，透過扶植在地的教育，鼓勵學生朝向多元發展，並透過企業參訪提前讓學生與社會接軌，了解社會的脈動及產業結構，才能真正發揮回饋並幫助社會培養優秀人才的社會責任。