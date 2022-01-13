「還我好空氣」 燕巢上百住戶舉看板、拉布條抗議

高雄市燕巢區大高雄工業區一家熱處理廠遭附近住戶指控排放廢氣多年，上百名住戶今天上午至熱處理廠外舉看板、拉布條抗議，要求該廠停工並限期改善空氣品質，熱處理廠蕭姓總經理出面允諾改善，高雄市環保局去年稽查檢測發現3次違反空汙法，已裁罰34萬，並要求限期改善。

現場抗議住戶高呼口號要求熱處理廠「出來面對」。燕巢區安林社區空汙自救會黃小姐表示，該熱處理廠2018年開始試俥後，居民陸續聞到油耗味，臭味不定時不定量，有時半夜會被臭醒，窗戶緊閉也沒用，2019年12月議員與該公司等單位召開協調會，承諾隔年改善，後續卻還是一樣，去年3月居民發起自救會。

住家正對該熱處理廠的吳小姐拿出醫生診斷證明，吳小姐表示，家族過去沒有氣喘病史，熱處理廠不分日夜排放廢氣，無論風向往哪吹，他們家都首當其衝，空氣清淨機連開24小時也沒用，造成她有氣喘、頭痛等症狀需長期吃藥緩解，講幾句話就會呼吸困難、想咳嗽。

熱處理廠蕭姓總經理表示，工廠能設置一切絕對都是合法，只是公司配合的環保廠商針對此案甩鍋不理，甚至退出社區群組、試機時未經同意把設備藥水拿走，造成公司損失，今天也不敢到場，公司也是受害者。

蕭姓總經理表示，環保局原保證1月5日通過試俥許可，運作改善設備，但去年12月底遭退件，根據政府法規，需在90天內或第三次走完程序，如到時仍有問題，就是公司要與該環保廠商內部訴訟，並將啟動新的廠商進行改善，目前該環保廠商正在做最後改善。

高市環保局表示，該公司周界、排放管道去年經環保局檢測發現超標，且有未依許可操作情形，已依法裁罰並限期改善，今年1月10日複測周界異味仍超標，將依法加重裁罰，並促請業者加強改善。