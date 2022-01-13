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屏縣開設農事培力坊 身障者生活有目標

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府勞動暨青年發展處與社會處跨局處合作，去年8月在潮州成立「屏東縣智青農事培力坊」，縣長潘孟安今天跟身障學員們一起採收。圖／屏東縣府提供
屏東縣府勞動暨青年發展處與社會處跨局處合作，去年8月在潮州成立「屏東縣智青農事培力坊」，縣長潘孟安今天跟身障學員們一起採收。圖／屏東縣府提供

屏東縣府勞動暨青年發展處與社會處跨局處合作，去年8月在潮州成立「屏東縣智青農事培力坊」，縣長潘孟安說，屏東縣為農業縣，農忙時非常缺工，農忙期間，智青農事培力坊的學員可以為勞動市場增加農務工，也能自力工作，發展身障者多元就業機會。

潘孟安今天跟學員們一起採收，由身障學員帶著縣長到田裡採收九層塔跟玉米。雖然只有短短幾個月的培力，身障學員從對農務工作完全陌生，到現在指導他人，對學員來說是大進步。屏東大店長聯盟會長徐皖台也帶領聯盟夥伴特別前來共襄盛舉，擔任一日志工。

由屏東縣啟智協進會承辦，在原有小型作業所基礎下，以創新方案方式，整合啟智協進會、青農及大店長聯盟力量，培力身障青年在農業技能、工作態度及社會互動技能，以提升其就業前準備。

屏東縣智青農事培力坊在潮州鎮崙川分校，縣長潘孟安說，5年前將閒置空間打造露營基地，投入資源，讓啟智協進會學員們可以在此體驗，讓學員們可以更陽光，從過去照顧者也能成為有能力照顧自己的人。

屏東大店長聯盟成員、有機竹林農場主人黃淑女帶領5名23到39歲，智能障礙的青年們從整地、翻土、播種，到栽種，39歲有重度智能障礙阿海，今在台上分享，他最喜歡種羅勒，因為羅勒超香的。阿海不識字，他在台上透過後方勞青處同仁製作圖卡，說出心中想說的話。

智青農事培力坊的身障學員表示，還沒到培力坊前，都是待著家，沒有生活目標，到培力坊後，每天按時起床搭車到培力坊，喜歡跟其他學員一起在田間工作，互相幫忙，雖然有時氣候炎熱，但生活卻很充實。

潘孟安鼓勵身障學員們每天認真農作，未來農場種植的蔬果結合本縣大店長聯盟的通路銷售，不怕賣不出去，例如九層塔（羅勒），竹林有機農場就可以協助收購。

勞青處指出，農地上種植九層塔、蔥、大陸妹、玉米跟絲瓜，身障學員從播種到採收，除過程中技能體力提升，希望建立自信心與成就感，並為就業做好準備。

潘孟安說，大店長提供銷售通路，展現社會責任，創造多贏。目前還有名額，歡迎加入屏東縣智青農事培力坊，培養農務工作能力。

屏東縣府勞動暨青年發展處與社會處跨局處合作，去年8月在潮州成立「屏東縣智青農事培力坊」，縣長潘孟安今天跟身障學員們一起採收。圖／屏東縣府提供
屏東縣府勞動暨青年發展處與社會處跨局處合作，去年8月在潮州成立「屏東縣智青農事培力坊」，縣長潘孟安今天跟身障學員們一起採收。圖／屏東縣府提供
屏東縣府勞動暨青年發展處與社會處跨局處合作，去年8月在潮州成立「屏東縣智青農事培力坊」，縣長潘孟安（左）今天跟身障學員們一起採收。圖／屏東縣府提供
屏東縣府勞動暨青年發展處與社會處跨局處合作，去年8月在潮州成立「屏東縣智青農事培力坊」，縣長潘孟安（左）今天跟身障學員們一起採收。圖／屏東縣府提供
屏東縣府勞動暨青年發展處與社會處跨局處合作，去年8月在潮州成立「屏東縣智青農事培力坊」，縣長潘孟安今天跟身障學員們一起採收。圖／屏東縣府提供
屏東縣府勞動暨青年發展處與社會處跨局處合作，去年8月在潮州成立「屏東縣智青農事培力坊」，縣長潘孟安今天跟身障學員們一起採收。圖／屏東縣府提供
屏東縣府勞動暨青年發展處與社會處跨局處合作，去年8月在潮州成立「屏東縣智青農事培力坊」，縣長潘孟安今天跟身障學員們一起採收。圖／屏東縣府提供
屏東縣府勞動暨青年發展處與社會處跨局處合作，去年8月在潮州成立「屏東縣智青農事培力坊」，縣長潘孟安今天跟身障學員們一起採收。圖／屏東縣府提供
屏東縣府勞動暨青年發展處與社會處跨局處合作，去年8月在潮州成立「屏東縣智青農事培力坊」，縣長潘孟安今天跟身障學員們一起採收。圖／屏東縣府提供
屏東縣府勞動暨青年發展處與社會處跨局處合作，去年8月在潮州成立「屏東縣智青農事培力坊」，縣長潘孟安今天跟身障學員們一起採收。圖／屏東縣府提供
屏東縣府勞動暨青年發展處與社會處跨局處合作，去年8月在潮州成立「屏東縣智青農事培力坊」，縣長潘孟安今天跟身障學員們一起採收。圖／屏東縣府提供
屏東縣府勞動暨青年發展處與社會處跨局處合作，去年8月在潮州成立「屏東縣智青農事培力坊」，縣長潘孟安今天跟身障學員們一起採收。圖／屏東縣府提供
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屏東縣府勞動暨青年發展處與社會處跨局處合作，去年8月在潮州成立「屏東縣智青農事培力坊」，縣長潘孟安今天跟身障學員們一起採收。圖／屏東縣府提供
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屏東縣 身障者 青農

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