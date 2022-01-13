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屏縣推春節書寶箱 年前免費宅配到府

中央社 / 屏東縣13日電
屏東縣33鄉鎮市立圖書館，將於18日上午9時推出「春節書寶箱」活動。示意圖／記者劉星君攝影 劉星君
屏東縣33鄉鎮市立圖書館，將於18日上午9時推出「春節書寶箱」活動。示意圖／記者劉星君攝影 劉星君

春節來臨，屏東縣33鄉鎮市立圖書館，18日上午9時同步推出「春節書寶箱」活動，將提供710個書寶箱，年前免費配送到府，讓年味漫書香。

屏東縣政府文化處新聞稿表示，各鄉鎮市圖書館共推出710個書寶箱，18日上午9時同步推出，閱讀類型兼顧家庭所有成員，各館將依讀者所需精選好書，在年前就可陸續收到這份閱讀好禮，同一寄件地址限申請1次，民眾也可就近在縣內任一公共圖書館歸還。

文化處表示，屏東總圖重新開館營運進入第2年，已是屏東人最愛的大書房，總圖除星期一及國定假日外，天天開館12小時，每週推出1000本新書上架，超過3萬本的新書，有7成以上已被借閱。

總圖將於除夕前進行館內外大掃除及書庫總整理，自1月28日至1月31日閉館，並提早於2月3日起開館，2月3日至2月4日調整開館時間為上午10時至下午6時，2月5日起恢復為上午9時至下午9時。

文化處表示，總圖閉館期間仍提供24小時還書得來速及南側還書口服務，並將於1樓兒童區新增外文兒童書區，上架超過3000本全新外文優質繪本，讓屏東孩子可以有更國際化的閱讀視野。

屏東縣政府 圖書館 春節

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