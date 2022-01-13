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澎湖菊島自行車路線「玩騎認證」 加碼送福袋

中央社 / 澎湖縣13日電

交通部觀光局推廣「2022自行車旅遊年」，車友只要在16條多元自行車路線中騎行任一路線，除可獲認證勳章，還能抽大獎。澎管處另加碼贈送100份福袋給澎湖菊島線獲認證車友。

澎湖國家風景區管理處發布新聞稿指出，觀光局在全台16條多元自行車路線推出「Go Bike TAIWAN玩騎認證」活動，自即起至4月30日期間，車友騎行任一條自行車多元路線，將騎乘路徑紀錄軌跡及指定景點，把人、自行車、景點共同入鏡的合影照片上傳至個人臉書或Instagram，並標記「#交通部觀光局玩騎認證」、「#一騎踏出去」發布，經指定遊客中心確認，即可獲該路線專屬紀念認證勳章，還有機會抽大獎。

澎管處表示，「澎湖-菊島線」是全台16條路線中唯一的離島型，全長總共113.5公里，沿線幾乎把澎湖最具特色的美景及地標一網打盡，包括風櫃洞、嵵裡沙灘、北寮奎壁山、通梁古榕、跨海大橋、大菓葉柱狀玄武岩及漁翁島燈塔等知名景點。

澎管處表示，沿途設有引指標牌161面、補給站指標牌40面、導覽圖7面及景點資訊指引設置，讓車友輕鬆漫遊自在享受自行車旅遊的樂趣。

澎管處鼓勵車友以慢騎漫遊方式，完成上傳風櫃洞景點合影及「澎湖-菊島線」騎乘路徑紀錄軌跡圖，特別加碼贈送100份幸運福袋，讓玩騎車友可隨機獲精美運動手臂（腰）包、多功能運動頭巾、高音質藍芽耳機及720太陽眼鏡等運動愛好者的好禮。

澎管處也提醒車友，澎湖時序正值冬季，時有強烈東北季風吹襲，騎車前一定要慎選一個好天氣出門，騎車注意安全，不要求快，小心為上，才能快意騎乘與享受體驗自行車道沿途的風景。

自行車 澎湖 觀光局

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