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因應Omicron襲台 高市府加強港區及工廠防疫稽查

中央社 / 高雄13日電

Omicron感染力強，高市府加強防疫稽查，副市長林欽榮及羅達生分別到港區及工廠、移工宿舍視察；港區日前有部分人員未落實戴口罩等防疫缺失，今天複檢後過關。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的Omicron變異株傳染力強，即將進入春節返台人潮高峰期，高市府近日加強邊境防疫工作及工作場所稽查，確保社區安全。

林欽榮在臉書（Facebook）發文表示，市府衛生局1月5日曾赴高雄港碼頭展開防疫措施稽查，但當天在41號碼頭稽查發現，有部分工作人員及岸上人員未落實佩戴口罩等防疫缺失。今天由他率衛生局、海洋局等人員再次前往複檢，確認均已完成改善。

林欽榮也提醒港埠工作人員，應依據台灣港務股份有限公司「港埠防疫COVID-19作業指引」作業規範，補給作業船員以不下船且不接觸岸上作業人員為原則，船舶補給物品由補給供應人員透過岸上堆高機或船上吊具等機具吊至船舶艙口，再由船上人員接引至艙內。

同時，林欽榮也要求第一線港埠工作者，要落實穿著防護裝備，尤其是工作需要必須登船的人員，更應落實登船防疫步驟，且盡速完成第3劑疫苗接種，避免病毒有機可乘。

市府勞工局也發布新聞稿表示，羅達生日前率勞工局人員，前往小港區製造工廠稽查產線及移工宿舍防疫現況，呼籲應嚴格遵守量體溫、加強環境清消、員工健康管理、規劃宿舍人數降載、分艙分流及異常症狀應變機制等。

羅達生說，高雄就業人口達140萬人，雇主務必重視病毒傳播的隱憂，加嚴工作場所各項防疫措施，妥善規劃管制員工進出動線，及異常症狀因應措施等；也希望勞工們再提升接種意識，完整及追加接種第3劑疫苗，保障同事與家人安全。

勞工局主秘皮忠謀接受中央社記者電訪表示，為鼓勵移工接種疫苗，若工廠有需求，都可以向勞工局提出申請，將協調衛生局人員到廠施打，並將派翻譯諮詢員協助。

衛生局 勞工局

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