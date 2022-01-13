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國軍睦鄰補償居民沒直接受惠 牡丹鄉將抵制演訓

中央社 / 屏東縣13日電

國軍在屏東恆春半島每年進行演訓，牡丹鄉旭海村民認為睦鄰補償金限公共建設及活動，居民沒有直接受惠，鄉公所近日以旭海部落會議決議，要求軍方修改，否則抵制今年的演訓。

國軍在恆春半島每年都進行砲彈演訓，半島4鄉鎮恆春鎮、車城鄉、滿州鄉和牡丹鄉都反映補償金項目限公眾的基層建設、社區活動等，居民沒有直接受惠，已多次向國軍反映。

牡丹鄉公所最近發函軍方，指陸軍8軍團在旭海村三射坪射擊場的年度火砲射擊，旭海部落會議3個月前前決議要求軍方修改「國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點」，訂定符合民眾需求的適當項目，包括生活扶助、社會福利措施、房屋修繕、禁漁補償、產業發展等。

牡丹鄉長潘壯志接受中央社記者訪問時表示，軍方曾經回應旭海村民會在去年10月底前修改睦鄰要點，在軍方沒有補償部落實際需求前，鄉公所不會提報今年度的睦鄰工作計畫，部落居民也拒絕軍方在部落傳統領域內演訓。

牡丹鄉代表潘呈清是前旭海村長，他表示，中山科學研究院九鵬基地在旭海村設立是做國防武器的研發，但近10年來，國軍三軍各軍種都到旭海村演練，演練項目多是重砲、飛彈，對居民生活影響很大。

潘呈清說，三軍各軍種的演練1年超過150天，不但演練期間，居民捕漁必須禁漁，進出唯一省道台26線也管制進出，對部落經濟、產業和觀光影響很大，但軍方睦鄰補償金限補助基礎建設和社區活動，讓居民無感。

旭海村長潘勳鶴說，部落曾經提海祭計畫及房屋修繕等計畫，都被沒被軍方採納，旭海海域是部落居居賴以維生重要地區，除了補漁還有採海菜，只要一演訓就不能從事海域活動，台26線也管制，演訓時的噪音和震度等對居民生活影響也很大。

潘勳鶴表示，部落會議要求軍方修改睦鄰要點，否則今年的演訓將用各種方式抵制，包括駕竹筏出海阻止軍方演訓。

軍方表示，在規定沒有修改之前，軍方會持續和地方溝通。

國軍 補償金 恆春

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