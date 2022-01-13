高市輔育人員職業公會建議 公托人員應建立薪資標準

高雄市長陳其邁今天宣布替公托人員調薪，受惠的公托人員很開心，但希望中央對於公托與公幼人員的敘薪標準應建立成制度，否則托育人員流動率會增高。高市議員童燕珍則說，公托、公幼薪水有落差、加薪腳步不一致，才會導致很多公托人員請求加薪，但只要錢的出處合法、合理，她認同市府替公托人員加薪，不過調薪不能顧此失彼，有錢的縣市能加薪，沒錢的卻不行。

高雄市慨編經費替350多名公托人員每月加薪4千600元，公托當護理師吳和家欣慰地說，很多托育人員有自己的家庭、小孩，薪資待遇好，有助他們減輕經濟負，「不無小補」。

高雄市輔育人員職業工會祕書長楊秀彥說，公托與公幼人員工時一樣長，但照顧的孩子年紀更小，依附性強，工作人員身心負荷更高。先前陸續看到其他縣市調整勞動條件，很為他們開心，但心想好運何時輪到自己，今天終於圓夢。

楊文彥認為，中央對全台的的托育人員，敘薪規畫應具一致性，不應由個別縣市政府處理，否則會流於「比價」問題。同樣都是公辦民營，公托人員如果沒有調整勞動條件，托嬰中心會請不到人，屆時最焦慮的會是家長，這是環環相扣的問題。