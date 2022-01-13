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酒駕釀憾事 高雄警方發簡訊、家戶拜訪酒駕高危險群

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議會今天審查警察局預算，議員黃文益關心酒駕防制問題。記者徐白櫻／翻攝
高市議會今天審查警察局預算，議員黃文益關心酒駕防制問題。記者徐白櫻／翻攝

高雄市議會今天審議警察局預算，愛河酒駕致死案引發藍綠議員群情激憤，要求警方提出具體作為。警察局長黃明昭表示，警方開始針對10年內有酒駕紀錄的1萬餘人發送關懷簡訊，另家戶拜訪3年內有兩次酒駕肇事紀錄者，過年前印製海報前往餐廳張貼加強宣導，從法制面與執行面多管齊下防制酒駕。

高雄市黃姓男子上月底酒駕造成林姓一家四口一死三傷，高雄地檢署昨依公共危險、殺人罪起訴，建請重判。

民進黨議員黃文益指出，酒駕問題嚴重，警察局應檢討如何亡羊補牢，如何採用系統性辦法預防酒駕，一定要嚴正告訴高雄市民，酒駕零容忍，並不是只有口號而已。

國民黨劉德林議員也說，酒駕造成天人永隔、家庭破碎，政府一天到晚鼓勵生育，卻連保護人民工作都做不好，警方應思考防範與防堵作為；愛河酒駕受害者住在服務處後面，家人盼司法、警察單位努力降低酒駕事故發生率。

警察局長黃明昭指出，防制酒駕從法制面與執行面著手，目前中央修法加重懲罰酒駕，高雄要求服酒駕社會役的人去殯儀館服務，另外，高雄警方也針對10年內有酒駕紀錄的市民發關懷簡訊、家戶拜訪3年內2次酒駕累犯者，另關懷再犯高危險群夜間去向，加強守望餐廳餐飲飲酒店周圍守望，只要有酒駕就攔查。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

高市議會今天審查警察局預算，議員劉德林認為，市警局應提出考酒駕防範與防堵作為。記者徐白櫻／翻攝
高市議會今天審查警察局預算，議員劉德林認為，市警局應提出考酒駕防範與防堵作為。記者徐白櫻／翻攝

酒駕 警察 高雄市

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