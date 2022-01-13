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屏東縣民公園獲11座國際獎項 又奪美國IDA設計大獎
2021美國IDA國際設計大獎（International Design Awards）近期公布全球設計得獎名單，屏東縣民公園獲「建築景觀類」銅獎，這是縣民公園第12座國際獎。
縣長潘孟安透過新聞稿表示，屏東縣民公園自開園以來已連獲11座國際獎項，現又獲2021美國IDA國際設計大獎銅獎殊榮，這是國際對屏東設計軟實力的肯定。
他表示，屏東縣政府團隊沒有將發生在這土地上的歷史忘記，甚至抹滅，反而更加重視，曾經是蔗渣臭味充滿其中的地坑，如今變成縣民公園特色景點，不但捷克選定舉辦捷克週晚宴，還有優人神鼓演出「天地共舞」，團隊用盡全力，以有限的資源做最大的創新。
潘孟安指出，今年屏東燈節（原屏東綵燈節）除了萬年溪畔與勝利星村燈區外，屏東縣民公園地坑將設置主燈區，燈節期間邀請魔術師、雜耍、帶動跳、樂團及兒童劇團等多組表演團體在縣民公園地景劇場演出，歡迎全國民眾前來感受多一度的屏東魅力。
縣府表示，IDA國際設計大獎的知名度橫跨歐美、亞洲地區，已然成為業界深具指標性的獎項之一，獎項類別涵蓋建築、室內設計、時尚、圖像設計及產品設計等幾大主要設計領域。
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