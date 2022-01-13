快訊

陳庭妮認愛胡宇威 9年緋聞圓滿曬鑽戒：ToGetHer

小提琴家林昭亮妻女施打3劑疫苗仍感染Omicron 發病2天痊癒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東縣民公園獲11座國際獎項 又奪美國IDA設計大獎

中央社 / 屏東縣13日電
2021美國IDA國際設計大獎，近期公布全球設計得獎名單，屏東縣民公園獲「建築景觀類」銅獎，這是縣民公園第12座國際獎。中央社
2021美國IDA國際設計大獎，近期公布全球設計得獎名單，屏東縣民公園獲「建築景觀類」銅獎，這是縣民公園第12座國際獎。中央社

2021美國IDA國際設計大獎（International Design Awards）近期公布全球設計得獎名單，屏東縣民公園獲「建築景觀類」銅獎，這是縣民公園第12座國際獎。

縣長潘孟安透過新聞稿表示，屏東縣民公園自開園以來已連獲11座國際獎項，現又獲2021美國IDA國際設計大獎銅獎殊榮，這是國際對屏東設計軟實力的肯定。

他表示，屏東縣政府團隊沒有將發生在這土地上的歷史忘記，甚至抹滅，反而更加重視，曾經是蔗渣臭味充滿其中的地坑，如今變成縣民公園特色景點，不但捷克選定舉辦捷克週晚宴，還有優人神鼓演出「天地共舞」，團隊用盡全力，以有限的資源做最大的創新。

潘孟安指出，今年屏東燈節（原屏東綵燈節）除了萬年溪畔與勝利星村燈區外，屏東縣民公園地坑將設置主燈區，燈節期間邀請魔術師、雜耍、帶動跳、樂團及兒童劇團等多組表演團體在縣民公園地景劇場演出，歡迎全國民眾前來感受多一度的屏東魅力。

縣府表示，IDA國際設計大獎的知名度橫跨歐美、亞洲地區，已然成為業界深具指標性的獎項之一，獎項類別涵蓋建築、室內設計、時尚、圖像設計及產品設計等幾大主要設計領域。

屏東縣政府 潘孟安

延伸閱讀

出示錄音檔 莊瑞雄：屏縣國民黨籍議長公開支持周春米

屏縣長初選出現互相攻訐 民進黨縣黨部籲參選人節制

屏東縣長綠營黨內初選火藥味十足 黨部呼籲自制團結

影／周春米宣戰屏東縣長初選 潘孟安請假站台喊話接棒

相關新聞

陳其邁宣布公托人員加薪4600 追平雙北優於其他三都

高雄市長陳其邁今早走訪新國國小公共托嬰中心，宣布調整全市公共托育機構薪資，各類專業人員今年元月起加薪4600元、廚工加2...

高屏澎東血庫告急 A型血庫存僅剩2.8天最缺

農曆年前用血量增，但近期因天冷等因素捐血減少，高雄捐血中心表示，高屏澎東地區血庫告急，整體庫存僅剩3.6天，尤其A型血庫...

屏東縣民公園獲11座國際獎項 又奪美國IDA設計大獎

2021美國IDA國際設計大獎（International Design Awards）近期公布全球設計得獎名單，屏東縣...

台南15棟老舊公寓住商大樓有缺失 已改善恢復逃生動線

大樓常見住戶貪圖方便，隨處堆放雜物，影響逃生動線，台南市去年11月起清查首波34棟登錄在案、未成立管委會的住商混合老舊公...

台金春節第4波加班機開賣 提供4000座位

台金航線春節第4波加班機今天上午9時受理訂位。金門縣政府說，預計加開台北金門尖峰時段來回班機各11架次及台中金門、高雄金...

高醫攜瑞寶生醫／細胞治療研究室 造福南部癌友

免疫細胞療法被癌症患者視為新希望，多數細胞研究室設於中北部，高醫和瑞寶生醫攜手斥資近億元，打造南部首家大規模細胞治療實驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。