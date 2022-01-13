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陳其邁宣布公托人員加薪4600 追平雙北優於其他三都

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄市長陳其邁今早走訪新國國小公共托嬰中心，宣布托育人員薪資將加碼調高的3萬4600元。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁今早走訪新國國小公共托嬰中心，宣布托育人員薪資將加碼調高的3萬4600元。記者王昭月／攝影

高雄市長陳其邁今早走訪新興國小公共托嬰中心，宣布調整全市公共托育機構薪資，各類專業人員今年元月起加薪4600元、廚工加2000元，將有356名公托機構工作人員受惠。公共托育人員薪資將調高到3萬4600元，追上雙北，優於其他三都，久任級距每年則調到500元，落實「國家跟你一起養」的托育政策，在場托育人員直呼是虎年大紅包。

托育人員與準公共化幼教人員薪資差距約4到6千元，造成托育人才延攬不易，也留不住人才，高雄市為鼓勵辛苦的托育人員決定替他們加薪，且一調近5千元，幅度不小。陳其邁希望藉此讓優質人力可留在公托機構中深耕服務，陪伴高雄的囝仔快樂成長。

陳其邁說，托育人員起薪約3萬，跟非準公共化幼教人員的薪資差距約有4千到6千元，造成托育人才延攬不易，也留不住人才，因此今年起高市公共托育機構托育人員調高薪資到3萬4600元，久任級距每年再加500，改善托育人員薪資結構不合理情形。

他表示，今年高市公托設置目標要達到53處，減輕年輕父母的托育負擔。去年8月托育比已修訂為1:4，再加上中央的補助增加，將確切落實「國家跟你一起養」的托育政策。

高市社會局表示，市府積極布建公托據點，盤點國中小等校園空間，持續擴充公共托育據點。全市跨齡共享校園空間的公托設施，2022年底將從7處增加到26處，積極實踐「托教一條龍」的公托建置模式。

社會局副局長葉玉如也說，高雄市2021年8月起率先調降公托中心托育比為1比4，並調整公共托育服務收費一致為9千元，帶頭示範優化公托服務品質的作法，今年起市府也加碼提供新生兒出生登記發送「高雄寶貝新生兒禮包」，高市各區並設置22處育兒資源中心、2輛育兒資源車及7處定點計時托育服務等，讓家長能就近選擇彈性、多元的托育服務，更敢生養。

高市陳其邁表示，盼調整公托人員薪資，增加優質托育環境，解決家長負擔，讓大家更敢生養。記者王昭月／攝影
高市陳其邁表示，盼調整公托人員薪資，增加優質托育環境，解決家長負擔，讓大家更敢生養。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁今早走訪新國國小公共托嬰中心，宣布托育人員薪資將加碼調高的3萬4600元。記者王昭月／攝影
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高市陳其邁表示，盼調整公托人員薪資，增加優質托育環境，解決家長負擔，讓大家更敢生養。記者王昭月／攝影
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托育 薪資 陳其邁

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