台南15棟老舊公寓住商大樓有缺失 已改善恢復逃生動線

大樓常見住戶貪圖方便，隨處堆放雜物，影響逃生動線，台南市去年11月起清查首波34棟登錄在案、未成立管委會的住商混合老舊公寓大廈，其中就有15棟逃生通道有障礙物等缺失，比例高達一半，經2個月限期改善，15棟雜物已清運完成，增設妨礙逃生的門扇也都拆除，恢復通道暢通。

去年高雄城中城大火燒出老舊公寓大廈公安問題，台南市工務局隨即啟動老舊公寓大廈專案清查，以1995年公寓大廈管理條例施行前領得執照7樓以上建物、未成立管理組織向市府定期報備在案、住宅商業混合使用、市府消防局勘檢有疑義等高風險因子大樓為優先查處對象。

據統計，台南市登錄在案、未成立管委會的老舊公寓大廈有217棟，市府聯合稽查小組優先清查34棟住商混合大樓，其中15棟被發現有雜物堆置或設置門扇妨礙逃生避難，限期住戶改善。

工務局表示，近日稽查小組逐一複查，15棟大樓逃生動線堆放的雜物已全數清運完畢，恢復通道暢通，增設妨礙逃生的門扇也都拆除。另外，其餘183棟老舊公寓大樓為純住宅，將以輔導成立管委會為目標。