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台金春節第4波加班機開賣 提供4000座位

中央社 / 金門縣13日電
台金航線春節第4波加班機今天上午9時受理訂位。圖為台灣虎航與華信合作的A320機型。中央社
台金航線春節第4波加班機今天上午9時受理訂位。圖為台灣虎航與華信合作的A320機型。中央社

台金航線春節第4波加班機今天上午9時受理訂位。金門縣政府說，預計加開台北金門尖峰時段來回班機各11架次及台中金門、高雄金門來回班機各1架次共13架次，提供4000座位。

縣府發布新聞表示，這次春節疏運各航空公司在去年底開放正班機及第1、2及3波訂位時，即已釋出大部分運能，縣府統計1月6日至10日受理登記機位大多為北金航線；因此，縣長楊鎮浯責成觀光處長丁健剛率縣府團隊赴民航局與各航空公司協調春節第4波加班機。

新聞稿指出，經縣府協調各航空公司並同意保障各航班搭載人數後，在緊湊的時間下調度出這次春節第4波加班機，預計加開北金尖峰時段來回班機各11架次及中金、高金來回班機各1架次，總共13架次，可提供4000座位數。

今天上午9時統一受理民眾訂位，訂位後應於15日下午5時前完成開票，到時未完成開票將取消訂位資格。

縣府表示，空運為金門對台交通唯一管道，春節又是一年之中最重要的節日，許多在外打拚的遊子這個時間攜家帶眷回鄉，與家人團圓歡渡佳節。因此，丁健剛拜會時協調民航局及航空公司務必提供充足運能。

111年春節台金航線管制期間為1月28日至2月2日台灣往金門，以及111年2月2日至8日金門往台灣。

縣府說明，第4波加班機加班航線為金門-台北、台中及高雄航線。年前及2月1日大年初一尖峰時段：台北飛金門航線，1月29日：立榮中午12時10分；1月30日：華信下午6時35分；2月1日：華信下午5時20分。

年後尖峰時段：金門飛台北航線，2月3日：華信晚間7時10分；4日：立榮上午11時30分、華信晚間8時25分；2月5日：立榮上午10時30分（放大機型）、下午2時30分、華信下午1時、晚間9時。2月6日收假日：立榮上午10時30分。

金門飛台中航線部分，2月4日：立榮上午8時40分。金門飛高雄航線，6日：立榮中午12時40分（放大機型）。航班及起飛時間以航空公司公告為準。

縣府提醒民眾，這次加班機開立機票與限制規定與前3次管制期間訂票作業規定與程序一樣，實施機票加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施，民眾要特別注意。

金門 航線 加班

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台金春節第4波加班機 1月13日上午9時受理訂位

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