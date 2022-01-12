過好年換新路 高雄楠梓土庫地區啟動道路刨鋪作業

高雄市工務局針對楠梓區土庫地區進行12條重要道路全面刨鋪，高雄市副市長林欽榮與多位在地議員今天前往其中一條清豐路視察，林欽榮指出，土庫地區為南部半導體S廊道的中央樞紐，沿線道路鋪面10多年來有老化、坑洞等現象，預計本月22日完工，讓在地居民過好年、換新路。

林欽榮表示，土庫地區北可往高雄科技大學、南至楠梓火車站、東臨國道高速公路、西向捷運青埔站及都會公園站，是重要聯外道路，但多年來道路鋪面出現老化、坑洞、龜裂、補錠等問題，市府工務局養護工程處籌措5000萬元經費，去年起針對周邊12條重要道路展開刨鋪作業。

林欽榮說，今視察的楠梓路至寶溪南街刨鋪工程長度1153公尺、寬度26公尺，改善面積約53840平方公尺，工程經費約1884萬元，為避免施工範圍重複挖掘造成用路人不便，工程團隊施工前除對現地路面展開徹底的基本調查，也密集邀管線單位協調孔蓋下地作業，確保後續施工順利進行。

林欽榮指出，高雄市府規畫「瀝青混凝土刨鋪作業手冊」嚴加規範施工程序及標準，從用料品質到現場施工過程，皆須嚴格遵循，並採全程錄影，同步將現場監控情形即時回傳至道路挖掘管理中心，貫徹瀝青混凝土料廠、道路挖掘管理中心、現場施工三方監控SOP，「公共工程，全民監督」。

針對標線部分，林欽榮說，內政部營建署建議將抗滑係數BPN提高至50至65，高市府全面採用最高規格達BPN65，避免雨天用路人騎車經過滑倒，廠商需使用抗滑係數機器測量，確保標線的抗滑性能，保障用路人安全。