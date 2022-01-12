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林右昌出席馬祖國際藝術島文化論壇 分享城市治理經驗

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌（右）今天出席「馬祖國際藝術島文化論壇」，與連江縣長劉增應（）、新竹市長林智堅（左）同台，分享城市治理經驗。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（右）今天出席「馬祖國際藝術島文化論壇」，與連江縣長劉增應（）、新竹市長林智堅（左）同台，分享城市治理經驗。圖／基市府提供

基隆市長林右昌今天出席「馬祖國際藝術島文化論壇」，暢談從專業領域踏入政府部門的心態轉換，及分享城市治理的施政經驗，認為要實踐理念，專業與政府團隊合作缺一不可。

連江縣政府與中華文化總會共同舉辦的馬祖國際藝術島系列活動，廣邀民眾2月12日到4月10日到馬祖品味「塵封已久的島嶼滋味」。

馬祖國際藝術島活動「島嶼的遠見：文化治理論壇」，今天下午在信義誠品登場，安排林右昌與連江縣長劉增應、新竹市長林智堅同台，與文化、空間專業政策推手一同對談，並分享城市治理經驗。

林右昌在文化治理論壇與劉、林一同回顧設計與文化藝術對城市帶來的翻轉，以及如何與專業對話、建立合作機制，帶領公務體系文化轉變。

林右昌肯定劉增應策劃國際藝術島活動，認為必將是縣政發展的一大轉捩點。他也介紹自己大學就讀景觀設計、碩士班就讀城鄉建築研究所，畢業後在行政院服務，專業背景加上中央政府的經驗，讓他在市長的職務上有「如魚得水」的感覺。

林說，求學時大家慣把「官僚」當成負面字眼，但要實踐理念，專業與政府團隊合作缺一不可。城市景觀背後是城市精神文明的總合，在城市意象上被體現出來，設計跟規劃只是手段，背後是價值的選擇，各種選擇則是建立在縣市首長的意志跟領導力。

文總表示，首屆國際藝術島涵蓋藝術家創作、居民共創、動態展演、建築計畫、歷史空間轉譯、教育計畫等面向，用藝術手法呈現不同切面，將馬祖久經時光醞釀的深厚底蘊讓世人看見，邀請各界登島欣賞。

基隆市長林右昌（前中）今天出席「馬祖國際藝術島文化論壇」，與連江縣長劉增應（前右）、新竹市長林智堅（前左）同台，分享城市治理經驗。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（前中）今天出席「馬祖國際藝術島文化論壇」，與連江縣長劉增應（前右）、新竹市長林智堅（前左）同台，分享城市治理經驗。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（中）今天出席「馬祖國際藝術島文化論壇」，與連江縣長劉增應（右）、新竹市長林智堅（左）同台，分享城市治理經驗。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（中）今天出席「馬祖國際藝術島文化論壇」，與連江縣長劉增應（右）、新竹市長林智堅（左）同台，分享城市治理經驗。圖／基市府提供

馬祖 林右昌

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