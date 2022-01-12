佛光山新春燈會主燈搶先曝光 五色鹿象徵處事無畏

「佛光山2022年春節平安燈法會」預計將於2月1日至3月2日（農曆正月初一至三十）展開，佛光山常務副住持暨都監院長慧傳法師表示，今年燈會以星雲大師題寫的新春賀辭「處世無畏‧和平共存」為主軸，現場布置虎年燈飾等，並預計有「佛光好事集」、無人機高空燈光獻禮等各項活動，邀民眾參與。

慧傳法師說，為避免人潮眾多，今年少了煙火秀，但活動一樣精采，過年期間包含叩鐘祈福、抄經祈福、新春禮千佛法會、上燈法會等，另外為服務無法前往的民眾，初一至初三的無人機高空獻禮同步線上直播，也推出雲端吉印、雲端點燈、雲端叩鐘等線上體驗。

慧傳法師說，今年主燈「鹿野苑」造型主體五色鹿源自佛本生故事，鹿王的故事與星雲大師「處世無畏‧和平共存」的精神相符合，主燈可看到鹿王的鹿角往後延伸到土地扎根，並開出燦爛的花朵，象徵「人間佛教」的扎根與開花結果，一旁的小鹿則代表佛法的傳承、法輪常轉。

慧傳法師表示，今年因疫情造成許多苦難，期許觀音菩薩大慈悲讓疫情早日消彌，讓社會恢復安全、健康，每年佛光山春節平安燈法會各項活動，包含佛陀紀念館光照大千燈光秀、佛光好事集、吉星高照無人機高空獻禮都吸引上萬人拜訪，今年將在市府、中央規範下如常舉行。

慧傳法師表示，明天高雄市府召開的春節防疫會議邀佛光山出席，目前初步詢問衛生局，預計春節期間於佛光好事集規畫共食區，避免民眾邊走邊吃，展區觸控螢幕也將由現場工作人員在民眾觸碰前後噴酒精消毒，提醒民眾落實實聯制、戴口罩、注意手部清潔等。