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佛光山新春燈會主燈搶先曝光 五色鹿象徵處事無畏

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
「佛光山2022年春節平安燈法會」主燈「鹿野苑」造型主體五色鹿源自佛本生故事，與星雲大師「處世無畏‧和平共存」的精神相符合。記者陳玫伶／攝影
「佛光山2022年春節平安燈法會」主燈「鹿野苑」造型主體五色鹿源自佛本生故事，與星雲大師「處世無畏‧和平共存」的精神相符合。記者陳玫伶／攝影

「佛光山2022年春節平安燈法會」預計將於2月1日至3月2日（農曆正月初一至三十）展開，佛光山常務副住持暨都監院長慧傳法師表示，今年燈會以星雲大師題寫的新春賀辭「處世無畏‧和平共存」為主軸，現場布置虎年燈飾等，並預計有「佛光好事集」、無人機高空燈光獻禮等各項活動，邀民眾參與。

慧傳法師說，為避免人潮眾多，今年少了煙火秀，但活動一樣精采，過年期間包含叩鐘祈福、抄經祈福、新春禮千佛法會、上燈法會等，另外為服務無法前往的民眾，初一至初三的無人機高空獻禮同步線上直播，也推出雲端吉印、雲端點燈、雲端叩鐘等線上體驗。

慧傳法師說，今年主燈「鹿野苑」造型主體五色鹿源自佛本生故事，鹿王的故事與星雲大師「處世無畏‧和平共存」的精神相符合，主燈可看到鹿王的鹿角往後延伸到土地扎根，並開出燦爛的花朵，象徵「人間佛教」的扎根與開花結果，一旁的小鹿則代表佛法的傳承、法輪常轉。

慧傳法師表示，今年因疫情造成許多苦難，期許觀音菩薩大慈悲讓疫情早日消彌，讓社會恢復安全、健康，每年佛光山春節平安燈法會各項活動，包含佛陀紀念館光照大千燈光秀、佛光好事集、吉星高照無人機高空獻禮都吸引上萬人拜訪，今年將在市府、中央規範下如常舉行。

慧傳法師表示，明天高雄市府召開的春節防疫會議邀佛光山出席，目前初步詢問衛生局，預計春節期間於佛光好事集規畫共食區，避免民眾邊走邊吃，展區觸控螢幕也將由現場工作人員在民眾觸碰前後噴酒精消毒，提醒民眾落實實聯制、戴口罩、注意手部清潔等。

佛陀紀念館長如常法師表示，本館舉辦多項展覽，其中耗費多年至印度、斯里蘭卡、泰國、柬埔寨、緬甸、印尼等佛教大國拍下珍貴佛教古蹟的「佛教海線絲綢之路─新媒體藝術特展」以嶄新的媒體科技重現海上絲路及佛教水路傳播的歷史文化進程，不用戴AR、VR眼鏡就能感受360度實景，讓民眾疫情期間也能偽出國。

佛光山佛陀紀念館長如常法師介紹春節期間於佛陀紀念館舉辦的各項活動。記者陳玫伶／攝影
佛光山佛陀紀念館長如常法師介紹春節期間於佛陀紀念館舉辦的各項活動。記者陳玫伶／攝影
「佛光山2022年春節平安燈法會」展示多款虎年新年燈飾，其中「布老虎」可愛俏皮，尾巴的弧度都有象徵意義。記者陳玫伶／攝影
「佛光山2022年春節平安燈法會」展示多款虎年新年燈飾，其中「布老虎」可愛俏皮，尾巴的弧度都有象徵意義。記者陳玫伶／攝影
「佛光山2022年春節平安燈法會」將於今年2月1日至3月2日（農曆正月初一至三十）展開，佛陀紀念館長如常法師（左一）、佛光山常務副住持暨都監院長慧傳法師（中）等人合影。記者陳玫伶／攝影
「佛光山2022年春節平安燈法會」將於今年2月1日至3月2日（農曆正月初一至三十）展開，佛陀紀念館長如常法師（左一）、佛光山常務副住持暨都監院長慧傳法師（中）等人合影。記者陳玫伶／攝影
「佛光山2022年春節平安燈法會」預計過年期間舉辦，燈會入口意象已陸續擺出來，新年氣氛濃厚。記者陳玫伶／攝影
「佛光山2022年春節平安燈法會」預計過年期間舉辦，燈會入口意象已陸續擺出來，新年氣氛濃厚。記者陳玫伶／攝影

法師 佛教 法會

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