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基隆嬰幼兒借閱證 美展作品「徬徨少年時」當卡面

中央社 / 基隆12日電

基隆市府自2019年起推出新生兒閱讀禮袋，最大特色為發行當年度限定嬰幼兒閱讀借閱證，今年挑選基隆美展優選獎作品「徬徨少年時」作為卡面，盼新生兒能堅持夢想、活出自我。

文化局長陳靜萍今天透過新聞稿表示，文化局跳脫制式圖書借閱證的想像，秉持推廣美感教育可以從小開始，從2020年首次嘗試，結合基隆新銳畫家許智瑋的作品「港都的漫遊」，推出後獲得熱烈迴響。

去年則選用基隆美展基隆獎作品「雨過天晴」，今年再度由「2021基隆美展」中挑選西方媒材類優選獎作品「徬徨少年時」作為卡面，每年多元風格的畫作都令人期待。

陳靜萍說，作品「徬徨少年時」以2名青少年為主角，描寫成長過程中的徬徨與困惑，圍繞的貝殼與玻璃瓶，乘載著童年的美好與夢想，窗後如同神獸般的白鹿引領少年找回自我，不再迷惘，期盼藉此畫作勉勵孩子在成長過程中，都能在堅持夢想的道路上，忠於自我找到方向。

文化局圖書資訊科長鄭婕希表示，今年也將結合新生兒閱讀禮袋內的閱讀指導手冊，1月起推出親子共讀技巧講座，分別以0歲至3歲、4歲至6歲的嬰幼兒共讀技巧為主題，帶領新手父母學習說故事和共讀訣竅，持有今年度新生兒限定借閱證的家庭參加講座，還會加贈1冊繪本，藉此鼓勵親子培養利用圖書館的習慣。

基隆 新生兒 文化局

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