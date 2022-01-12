不用跟年輕人搶！金門首個高齡運動健身俱樂部揭牌啟用
金門首座銀髮健身俱樂部，經過一個月的試辦，今日上午在金城鎮公所6樓正式啟用，俱樂部中的運動器材專為高齡長輩量身訂製，並結合金門大學體適能指導員，不少老人家今天到場參觀，都讚不絕口，直說下次要相約來做運動。
包括副縣長李增財、衛生局局長李錫鑫、社會處處長董燊、教育處副處長黃雅芬、衛生福利部國民健康署研究員林貞夙、社團法人台灣長暨照護專業學會理事長吳肖琪、金城鎮鎮長李誠智、金城鎮代會主席陳天成與各社區長照據點幹部都到場參與揭牌典禮。
李誠智表示，希望藉由俱樂部的成立，讓長輩們增加肌耐力，藉此有好體能多到戶外走走；此次計畫經費約100萬，其中有60萬投入購置器材，計畫自爭取到執行時程緊湊，現已有課程開辦，希望未來衛福部、縣政府能再多多支持。
李增財表示，金城鎮開銀髮健身的第一砲，他說，俱樂部最重要是要有人指導，每個老人的狀況都不一樣，需要平衡感、心肺、肌力的訓練，因此需要專人指導；李增財也說，如果金城這個點試辦成功，日後各鄉鎮也會陸續跟進。
金城鎮公所指出，此次計畫總經費113萬餘元，其中中央補助100萬元，金門縣衛生局自籌13萬6千餘元，因應課程教學品質及場地空間限制，採小班制教學，分銀髮A、B、C3班，每班15至18名學員，提供銀髮族，規律、安全、漸進式運動。
據了解，這個健身俱樂部除提供長者以肌力為基礎之預防及延緩失能定點定時課程外，並導入環狀運動系統等運動器材，專為65歲以上長者設置諸多社和銀髮族健身的設備，包括有：身體組成分析儀、肩部訓練儀等十二項設備，讓不少老人家都說，「真好，以後不用在跟年輕人搶健身房」。
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