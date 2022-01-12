快訊

又增1護理師確診Ct16！北市證實「非中興院區」 發病以為疫苗副作用

桃園「蝦皮店到店」有確診者足跡 業者自主停業一天

不用跟年輕人搶！金門首個高齡運動健身俱樂部揭牌啟用

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣金城鎮銀髮健身俱樂部今天正式啟用，副縣長李增財（中）等人搶先體驗健身器材。記者蔡家蓁／攝影
金門縣金城鎮銀髮健身俱樂部今天正式啟用，副縣長李增財（中）等人搶先體驗健身器材。記者蔡家蓁／攝影

金門首座銀髮健身俱樂部，經過一個月的試辦，今日上午在金城鎮公所6樓正式啟用，俱樂部中的運動器材專為高齡長輩量身訂製，並結合金門大學體適能指導員，不少老人家今天到場參觀，都讚不絕口，直說下次要相約來做運動。

包括副縣長李增財、衛生局局長李錫鑫、社會處處長董燊、教育處副處長黃雅芬、衛生福利部國民健康署研究員林貞夙、社團法人台灣長暨照護專業學會理事長吳肖琪、金城鎮鎮長李誠智、金城鎮代會主席陳天成與各社區長照據點幹部都到場參與揭牌典禮。

李誠智表示，希望藉由俱樂部的成立，讓長輩們增加肌耐力，藉此有好體能多到戶外走走；此次計畫經費約100萬，其中有60萬投入購置器材，計畫自爭取到執行時程緊湊，現已有課程開辦，希望未來衛福部、縣政府能再多多支持。

李增財表示，金城鎮開銀髮健身的第一砲，他說，俱樂部最重要是要有人指導，每個老人的狀況都不一樣，需要平衡感、心肺、肌力的訓練，因此需要專人指導；李增財也說，如果金城這個點試辦成功，日後各鄉鎮也會陸續跟進。

金城鎮公所指出，此次計畫總經費113萬餘元，其中中央補助100萬元，金門縣衛生局自籌13萬6千餘元，因應課程教學品質及場地空間限制，採小班制教學，分銀髮A、B、C3班，每班15至18名學員，提供銀髮族，規律、安全、漸進式運動。

據了解，這個健身俱樂部除提供長者以肌力為基礎之預防及延緩失能定點定時課程外，並導入環狀運動系統等運動器材，專為65歲以上長者設置諸多社和銀髮族健身的設備，包括有：身體組成分析儀、肩部訓練儀等十二項設備，讓不少老人家都說，「真好，以後不用在跟年輕人搶健身房」。

金城鎮鎮長李誠智致詞時感謝各界的支持，讓金門第一個專為高齡長輩開辦的運動健身俱樂部正式揭牌。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮鎮長李誠智致詞時感謝各界的支持，讓金門第一個專為高齡長輩開辦的運動健身俱樂部正式揭牌。記者蔡家蓁／攝影
金門縣金城鎮銀髮健身俱樂部今天正式啟用，不少長輩搶先體驗。記者蔡家蓁／攝影
金門縣金城鎮銀髮健身俱樂部今天正式啟用，不少長輩搶先體驗。記者蔡家蓁／攝影
金門縣金城鎮銀髮健身俱樂部今天正式啟用，與會貴賓一起主持揭牌。記者蔡家蓁／攝影
金門縣金城鎮銀髮健身俱樂部今天正式啟用，與會貴賓一起主持揭牌。記者蔡家蓁／攝影

健身 衛生局 金門

延伸閱讀

用路人注意囉！金門環島北路一段道路明封閉施工到月底

金門浪漫秘境遊程票選至1/16截止 投票就有機會抽大獎

總兵小舖今開張 金門各式文創商品這裡都買的到

防疫有信心 金門縣府宣布「金門馬拉松」15日如期舉行

相關新聞

佛光山新春燈會主燈搶先曝光 五色鹿象徵處事無畏

「佛光山2022年春節平安燈法會」預計將於2月1日至3月2日（農曆正月初一至三十）展開，佛光山常務副住持暨都監院長慧傳法...

不用跟年輕人搶！金門首個高齡運動健身俱樂部揭牌啟用

金門首座銀髮健身俱樂部，經過一個月的試辦，今日上午在金城鎮公所6樓正式啟用，俱樂部中的運動器材專為高齡長輩量身訂製，並結...

高雄蚵仔寮漁港上架場年久失修 立委助爭取2250萬補助

高雄市蚵仔寮漁港上架場、舢筏碼頭棚架設施年久失修，立委邱志偉協助市府爭取漁業署補助工程一半經費2250萬，工程今年陸續啟...

用路人注意囉！金門環島北路一段道路明封閉施工到月底

經常行駛金寧鄉環島北路一段的民眾注意囉！縣府工務處今天表示，將於明（13)日起至01月27日進行環島北路一段(金大路口至...

為屏東恆春地區水患解套 10年砸逾20億整治收效

為徹底解決屏東恆春地區水患，水利署和縣府聯手展開網紗溪、東門溪、保力溪和支流整治疏濬工程，10年來累計投入逾20億元；縣...

金門浪漫秘境遊程票選至1/16截止 投票就有機會抽大獎

你覺得金門哪裡是約會的好景點？金門縣府為了將金門約會浪漫遊程的美好體驗遠播千里，並發掘不一樣的金門風貌，刻正舉辦浪漫秘境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。