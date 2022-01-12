不用跟年輕人搶！金門首個高齡運動健身俱樂部揭牌啟用

金門首座銀髮健身俱樂部，經過一個月的試辦，今日上午在金城鎮公所6樓正式啟用，俱樂部中的運動器材專為高齡長輩量身訂製，並結合金門大學體適能指導員，不少老人家今天到場參觀，都讚不絕口，直說下次要相約來做運動。

包括副縣長李增財、衛生局局長李錫鑫、社會處處長董燊、教育處副處長黃雅芬、衛生福利部國民健康署研究員林貞夙、社團法人台灣長暨照護專業學會理事長吳肖琪、金城鎮鎮長李誠智、金城鎮代會主席陳天成與各社區長照據點幹部都到場參與揭牌典禮。

李誠智表示，希望藉由俱樂部的成立，讓長輩們增加肌耐力，藉此有好體能多到戶外走走；此次計畫經費約100萬，其中有60萬投入購置器材，計畫自爭取到執行時程緊湊，現已有課程開辦，希望未來衛福部、縣政府能再多多支持。

李增財表示，金城鎮開銀髮健身的第一砲，他說，俱樂部最重要是要有人指導，每個老人的狀況都不一樣，需要平衡感、心肺、肌力的訓練，因此需要專人指導；李增財也說，如果金城這個點試辦成功，日後各鄉鎮也會陸續跟進。

金城鎮公所指出，此次計畫總經費113萬餘元，其中中央補助100萬元，金門縣衛生局自籌13萬6千餘元，因應課程教學品質及場地空間限制，採小班制教學，分銀髮A、B、C3班，每班15至18名學員，提供銀髮族，規律、安全、漸進式運動。