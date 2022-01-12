防堵疫情 高市稽查市場、夜市防疫狀況

近日Omicron本土確診數增多，加強防疫全面禁邊走邊吃和試吃活動。高雄市經發局加強稽查市場及夜市防疫措施，今至高市哈囉市場稽查，確認市場出入口落實實聯制及量體溫、手部消毒等防疫措施，並逐攤宣導。經發局提醒，現在是防疫關鍵期，自治組織要留意疫情變化，加強市場防疫稽查，也請民眾配合防疫規定，如有違規可處3遷至1萬5千元罰鍰。

經發局表示，中央流行疫情指揮中心已宣布本月9日至24日維持疫情二級警戒標準，因應防疫持續加強要求市場、夜市自治組織要落實遵守現行防疫措施，包括落實從業人員每日自我健康監測、全程佩戴口罩、禁止邊走邊吃、試吃及落實實聯制、保持社交距離、熟食攤加裝遮罩及提升飲食衛生等。

哈囉市場自治會會長林靜宏指出，攤商將持續配合防疫規範，落實執行防疫措施，包含在出入口設置警示標語、量體溫及手部消毒，提醒攤商及消費者務必全程佩戴口罩，同時也全面禁止試吃、加強環境清消等，自治會也會定時派員入內督導，要求民眾保持社交距離、全程佩戴口罩。