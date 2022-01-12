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防堵疫情 高市稽查市場、夜市防疫狀況

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高市經發局副局長高鎮遠（手持大聲公者）今率隊至哈囉市場，逐攤宣導防疫措施。圖／高市經發局提供
高市經發局副局長高鎮遠（手持大聲公者）今率隊至哈囉市場，逐攤宣導防疫措施。圖／高市經發局提供

近日Omicron本土確診數增多，加強防疫全面禁邊走邊吃和試吃活動。高雄市經發局加強稽查市場及夜市防疫措施，今至高市哈囉市場稽查，確認市場出入口落實實聯制及量體溫、手部消毒等防疫措施，並逐攤宣導。經發局提醒，現在是防疫關鍵期，自治組織要留意疫情變化，加強市場防疫稽查，也請民眾配合防疫規定，如有違規可處3遷至1萬5千元罰鍰。

經發局表示，中央流行疫情指揮中心已宣布本月9日至24日維持疫情二級警戒標準，因應防疫持續加強要求市場、夜市自治組織要落實遵守現行防疫措施，包括落實從業人員每日自我健康監測、全程佩戴口罩、禁止邊走邊吃、試吃及落實實聯制、保持社交距離、熟食攤加裝遮罩及提升飲食衛生等。

哈囉市場自治會會長林靜宏指出，攤商將持續配合防疫規範，落實執行防疫措施，包含在出入口設置警示標語、量體溫及手部消毒，提醒攤商及消費者務必全程佩戴口罩，同時也全面禁止試吃、加強環境清消等，自治會也會定時派員入內督導，要求民眾保持社交距離、全程佩戴口罩。

經發局局長廖泰翔表示，國內疫情近期波動變化，市府將持續嚴格執行防疫措施，加強市場及夜市的防疫稽查工作，特別提醒各自治組織留意疫情變化、加強防疫作為，也呼籲民眾正值防疫關鍵期，切勿違反防疫規定，像是脫口罩、邊走邊吃等。經發局也將適時支援市集防疫物資，全面落實防疫。

進入市場前須落實手部消毒，圖為哈囉市場狀況。圖／高市經發局提供
進入市場前須落實手部消毒，圖為哈囉市場狀況。圖／高市經發局提供
高市經發局副局長高鎮遠（手持大聲公者）今率隊至哈囉市場，逐攤宣導防疫措施。圖／高市經發局提供
高市經發局副局長高鎮遠（手持大聲公者）今率隊至哈囉市場，逐攤宣導防疫措施。圖／高市經發局提供

疫情 口罩 社交距離

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