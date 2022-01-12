影／微縮人生展移師高雄科工館 「疫情指灰中心」充滿療癒趣味

「山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展」台灣最終站在高雄，1月13日起至4月10日在科學工藝博物館第四特展廳展出，集結台日微型大師–日本電視冠軍「情景王」山田卓司與台灣「微縮模型王」鄭鴻展，展出60餘件微型作品。高雄站最新作品「疫情指灰中心」，微縮了這一年來對指揮中心記者會的印象，讓觀眾在欣賞過程中也充滿療癒趣味。

鄭鴻展在今天展覽試營運日親自解說導覽，帶觀眾們一窺迷你微縮世界。他表示，此次高雄展出特別帶來新作品「流光似水」、「疫情指灰中心」，與南部粉絲見面。「疫情指灰中心」微縮了這一年來對指揮中心記者會的記憶，作品裡的迷你電視，是用2.5寸的小螢幕改裝而成；展場也配合真正的指揮中心記者會時間，每天下午2點會播放疫情宣導影片，觀眾看到嘖嘖稱奇。

特展總分為「宅男的房間」、「真實與再現」、「共通的記憶」、「昭和風情畫」、「模型奇想集」五大區，山田卓司與鄭鴻展兩位大師各自以鬼斧神工的微縮技法，無論是街頭的場景或是人物的刻畫，日常生活情景彷彿被照了縮小燈，以1：12甚至更小的尺寸重現。展區內也特別打造放大版作品，讓民眾化身作品主角走進日本懷舊倉庫、街道，在昭和風格情境中拍照打卡。

展場一隅布置成鄭鴻展的工作室，他埋首其中努力創作。觀眾好奇鄭是如何決定作品的縮小比例？他說，一是視作品中關鍵擺飾比例來決定，也有可能是先決定最後作品呈現的尺寸，對比實物再反推，自然就拿捏出比例。

聯合數位文創董事李彥甫表示，在國際上，模型創作是非常重要的創作領域，兩位大師作品的懷舊特色濃厚，觀眾記憶中許久不見的場景，都可以在這次微縮作品中再現。此展因疫情已延過一次，高雄是台灣最後一站，接下來有機會將此展帶到其他國家。

商店區免費參觀，此次特別規畫高雄場限定周邊商品，包含明信片、微型拼圖、徽章、扭蛋等。主辦單位並推出現場贈獎優惠活動，平日購票或打卡即贈送展覽限定拼圖橡皮擦或溼紙巾，憑展覽紙本票根可至全台多那之咖啡享飲品買一送一，高雄華榮、澎湖馬公店除外；憑多那之咖啡紙本發票現場購票可享優惠票價。