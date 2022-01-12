高雄蚵仔寮漁港上架場年久失修 立委助爭取2250萬補助

高雄市蚵仔寮漁港上架場、舢筏碼頭棚架設施年久失修，立委邱志偉協助市府爭取漁業署補助工程一半經費2250萬，工程今年陸續啟動。海洋局表示，蚵仔寮漁港有近400艘漁船，上架場承攬漁船上架、維修工程，目前有東側及西側2條曳船道，其中東側4軌曳船道損壞嚴重亟待更新，周邊設施老舊問題也要一併處理。

梓官區漁會表示，蚵仔寮漁港上架場已達使用年限，近年常有漁民反映設備老舊問題，擔心漁船上架時，會因設備不良造成漁船不平衡等安全疑慮，蚵仔寮漁港內部有上百艘漁船，整修工程計畫對漁民大有幫助。

高雄市政府海洋局副局長黃登福指出，蚵子寮漁港上架場於87年完工啟用後，已使用超過20年，目前東、西側各有一條曳船道，惟東側部分已損壞需儘快更新。「蚵子寮漁港曳船道、上架場等設施整建工程」經費共計1530萬元，111年1月正辦理規畫設計，預計今年6、7月辦工程發包，明年3、4月完工。

高雄市海洋局及梓官區漁會針對蚵仔寮漁港上架場、舢筏碼頭棚架兩處設施年久失修，提出改善計畫並爭取漁業署經費補助，立委邱志偉等人會勘後，確認兩處設施亟需改善，協助爭取漁業署核定經費共4500萬，將補助5成經費2250萬元。

另，蚵仔寮漁港內泊區棚架及景觀改善工程已完成改善，後續舢筏碼頭也要進行整體改善，拆除零散鐵皮設施，並進行新建棚架、景觀改善及地坪整修，預估經費約3千萬。

邱志偉強調，蚵仔寮漁港碼頭設施改善有成，還興建全國第一處HACCP國際標準魚市場大樓，是採購新鮮海鮮的好去處，周邊設施一併改善，讓漁民作業、修繕漁船更安全便利。