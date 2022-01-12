用路人注意囉！金門環島北路一段道路明封閉施工到月底
經常行駛金寧鄉環島北路一段的民眾注意囉！縣府工務處今天表示，將於明（13)日起至01月27日進行環島北路一段(金大路口至清雅路口)的道路封閉施工，提醒民眾繞道或走替代道路。
工務處表示，環島北路一段位處金門之西半島，為往來金城、金寧、金沙及金湖之重要路段，算是主要道路之一，尤以在上下班尖峰時段，車流量頗大，先前進行道路拓寬工程，近日將封閉施工。
據了解，金大路口至清雅路口，全長為1210公尺，目前已完成道路側溝、拓寬段路基等工項，現將接續進行道路瀝青路面刨除、伸縮縫補強、道路防裂膜及瀝青混凝土鋪面舖築等作業，屆時該路段既有道路鋪面需全面刨除，考量施工期間路面高低不平及刨除面層易造成機車打滑等意外，對用路人之安全保障造成影響，為縮短施工影響時間及維護行車安全，該路段施工期間將採以封閉道路方式進行。
工程預定於01月13日至01月27日道路封閉施工，主要施作工項為AC路面刨除、伸縮縫施作、道路防裂膜鋪設及瀝青混凝土鋪面舖築等，道路封閉期間請來往車輛提早改道，對於改道路線之告示牌、導引路標、照明及警示設施等，已要求施工廠商加強於各節點設置。
縣府表示，施工期間將造成用路人不便，縣府會將影響降到最小，另對於施工期間若有相關設施不完善或規劃不妥之處，請鄉親諒解。
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