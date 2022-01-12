為屏東恆春地區水患解套 10年砸逾20億整治收效

為徹底解決屏東恆春地區水患，水利署和縣府聯手展開網紗溪、東門溪、保力溪和支流整治疏濬工程，10年來累計投入逾20億元；縣府水利處說，長1公里的虎頭山排水改善工程上月底完工，東門溪中段4公里排水改善工程，預定下月完工，東門溪上游恆春工商旁湖內路易淹水區排水改善工程已設計完成，正辦理用地作業，恆春低漥區長年水患問題可望徹底解套。

2010年至2012年，屏東恆春半島接連遭逢3個大豪雨等級的颱風侵襲，不僅恆春鎮區，車城鄉也淹大水，前總統馬英九曾南下了解災情；水利署第7河川局說，當時淹水達800公頃、水深1至2公尺，先期投入10多億的「易淹水」改善工程陸續完工後，2016年莫蘭蒂颱風肆虐南台灣時，淹水減至11公頃，淹水狀況大獲改善，近年只在零星低漥地出現積淹水災情。

縣府水利處說，建構完整的恆春區域性排水系統，中央和地方聯手整治疏濬東門溪、網紗溪、保力溪流域主溪和支流，近年向中央爭取前瞻基礎建設計畫逾2億經費分段整治外，虎頭山排水改善工程已在上月底完工，除提升聚落排水能力外，配合保力溪整治完成，區域集水系統更加完善，可加速大雨洪水排除，降低聚落及鄰近農田淹水風險，等東門溪上游恆春工商旁湖內路易淹水區排水改善工程完成，恆春水患可望徹底解套。

水利處說，恆春鎮山腳里7年前啟用的滯洪池，在歷次大豪雨受到考驗，這座滯洪池充分發揮「海綿」吸水效果，連續幾天超過100毫米雨量，也只在低漥地區出現短暫淹水，集水功能功不可沒。