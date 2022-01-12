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屏縣長初選出現互相攻訐 民進黨縣黨部籲參選人節制

中央社 / 屏東縣12日電

民進黨屏東縣長黨內初選，發生參選人相互攻訐的情況，屏東縣黨部主委許展維今天呼籲3名參選人，務必回歸正軌，以政績表現爭取認同，團結贏得最後的勝選。

許展維透過黨部新聞稿表示，民進黨3名現任立委莊瑞雄、鍾佳濱和周春米都表態參與下屆縣長黨內初選，去年起縣境內出現3人的看板、文宣、布條等，也都各自舉辦說明會或在街頭拜票，這都是民主的展現，但近日卻開始脫序。

許展維指出，近日出現大動作攻擊行為，搶佔媒體版面，更有藍營名嘴特別引用來攻擊民進黨，對黨造成嚴重的傷害，不只民進黨支持者十分憂心，相信這個後果也不是發動攻擊者所樂見。

許展維表示，即使是現任縣長潘孟安在2014年要代表民進黨參選，也是跟當時仍是民進黨籍的蘇震清完成初選後，才取得黨提名的資格，也就是說，民進黨針對縣市首長的初選機制有完善的規章及電話民調方式，過去、現在都一樣。

許展維說，既然認同民進黨，希望代表民進黨參選，就應該遵守黨制訂的遊戲規則。他呼籲各方陣營自制，各參選人務必回歸正軌，在競爭過程各自爭取認同，不要黨內互打，以免親痛仇快，挑戰黨的制度，更傷害黨的形象，團結以贏得最後的勝選。

周春米昨天宣布參與黨內屏東縣長初選，縣長潘孟安站台力挺，莊瑞雄發布新聞稿祝福之餘，也批「指定接班人不是屏東的傳統，與地方派系勾結更是屏東民主之恥」、「希望黨內同志能理解，拒絕與魔鬼共舞」。

民進黨 屏東縣 莊瑞雄

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